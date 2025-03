Pizarro censura en Salamanca la situación del tren en Plasencia

R. H. Martes, 4 de junio 2024, 08:02 Comenta Compartir

Fernando Pizarro exigió ayer en Salamanca al Gobierno que se desarrollen las infraestructuras ferroviarias pendientes entre la capital charra y el norte de Cáceres.

El alcalde de Plasencia denunció la situación que vive Extremadura con relación a las conexiones ferroviarias y pidió que la recuperación de la Ruta de la Plata «se vuelva a poner sobre la mesa». Lo hizo en una reunión con su homólogo salmantino, Carlos García Carbayo: «Durante estos años lo hemos reivindicado, pero con la llegada de los gobiernos del Partido Socialista todo eso que habíamos puesto sobre la mesa desaparece».

Pizarro insitió en que «uno de los recursos más importantes para afianzar la población en nuestros territorios era mejorar las condiciones del ferrocarril, no solo para pasajeros, sino también para mercancías. No hacerlo ha provocado que gran parte de la industria de la provincia de Cáceres no tenga posibilidad de salir fuera porque no tiene conexión con el norte de España y con Europa». Los alcaldes también criticaron que el Gobierno de España «haya relegado al año 2050 esta conexión».