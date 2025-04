Pizarro asegura que el proyecto de la avenida de España llegará «a final de año»

Siguiendo el ejemplo de los últimos años, el equipo de gobierno repitió visita a la barriada Virgen de Guadalupe, en los días previos a ... la celebración de sus fiestas que tendrá lugar el 8 de septiembre. Fernando Pizarro charló con los vecinos en su asociación de 'La Amistad', pero más que hablar de actos lúdicos, se hizo balance de las inquietudes de los residentes. Muchas de ellas tienen que ver con lo que va a pasar con la avenida de España y la avenida Martín Palomino.

El alcalde de la ciudad llegó con noticias tranquilizadoras y con un proyecto de obras que tiene que ver la luz «a final de año» a pesar de que estaba previsto que se entregara este mes. La razón del retraso es que, a petición del adjudicatario, el plazo de entrega del proyecto se ha ampliado para recoger las propuestas del ayuntamiento, empresas y ciudadanía. Un mapa de situación que está a punto de cobrar forma y que desvela secretos interesantes sobre la futura fisonomía de este punto de la ciudad.

La avenida Martín Palomino tendrá hasta seis carriles (dos por ambos sentidos, con mediana y sendas vías de servicio para el acceso a las empresas e instalaciones ubicadas a ambos lados de la vía). Tendrá acerado, zona de aparcamiento y carril bici. Como nota curiosa, el desdoblamiento entre ambos tramos no estará a la misma altura. Habrá 50 centímetros de diferencia.

En la avenida de España estaba previsto que hubiera cuatro carriles en ambos sentidos, pero de forma alterna, como si fueran dos carreteras diferentes en una misma vía. El Ayuntamiento mostró su oposición y al final se mantendrá una vía en sintonía con la avenida Martín Palomino. También tendrá acerado y vegetación.

En teoría, habrá dos glorietas: una en la rotonda de las Cigüeñas y otra en el cruce de la estación.

El conjunto de las obras de ambas vías, titularidad de la Junta de Extremadura, podría costar entre diez y doce millones de euros, por lo que tendría que tener financiación europea. No obstante, hasta que no esté listo el proyecto no se conocerá el importe exacto de las obras. «Con el tema de los fondos europeos, creo que es bastante fácil poder financiarla. Ahí tenemos puestas nuestras esperanzas», señalaba Fernando Pizarro.

«Ojalá a final de año no solo podamos presentar el proyecto, sino también la financiación. Si nuestros planes salen bien, el año 2024 sería de periodo administrativo, la obra se empezaría en el año 2025 y se terminaría entre 2026 y 2027», reconocía el alcalde. El proyecto contempla que la ejecución de la vía no impediría ni el tránsito de vehículos ni la ejecución de la obra.