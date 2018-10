Pizarro asegura que «aún no he decidido si me presentaré»

«En el Partido Popular hay un calendario establecido y, por eso, el proceso para elegir a los candidatos municipales aún no está en marcha».

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, explicó ayer que, según lo fijado por el partido, «todo estará resuelto en diciembre, antes de final de año». Primero se elegirán a los candidatos del PP a los gobiernos autonómicos y después los de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, «como es el caso de Plasencia». Por eso, aseguró, «porque aún no ha comenzado el proceso y tenemos tiempo por tanto, no he tomado ninguna decisión; no sé si me presentaré o no, antes de tomar esa decisión tengo que hablar con mi familia y con mi partido».

En caso de que finalmente se presente, algo que se da por hecho en realidad, Fernando Pizarro sería el candidato del PP a la Alcaldía de Plasencia por tercera legislatura consecutiva. Y en este caso se enfrentará al candidato socialista, Raúl Iglesias, el único designado hasta el momento para las próximas elecciones municipales y al que Pizarro llamó la noche del domingo para darle la enhorabuena tras conocer su victoria en las primarias.

«Le llamé cuando me enteré y le felicité, igual que a la secretaria local, porque yo he participado en estos procesos de elección de los partidos y se trata de momentos muy duros», declaró el alcalde y presidente del PP.

Al igual que este partido, Ciudadanos, Plasencia en Común y Extremeños aún no han elegido a quienes serán sus candidatos en los próximos comicios.