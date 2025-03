Pizarro anuncia cambios en el sistema rotatorio del parking Eulogio González

J. C. R.

El Ayuntamiento de Plasencia ha recogido el sentir de los ciudadanos y está dispuesto a modificar la normativa del sistema rotatorio que impera en ... el parking de Eulogio González desde el pasado 27 de mayo. Un sistema que ha despertado el malestar de vecinos, trabajadores de la zona e incluso personas que tienen que hacer sus recados en el centro. Casi nadie está satisfecho con la limitación de dos horas para aparcar en horario laboral.

«No tiene el éxito que se pretendía», reconoce Fernando Pizarro, que anticipa que «estamos trabajando ya para dar una solución a ese tema». Eso sí, sin volver al sistema anterior que había provocado un bloqueo del parking por la inmovilización de los vehículos durante semanas.

«Nuestra intención no es volver al modelo anterior donde no había control. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hubo una mala praxis. Posiblemente, la culpa la tiene la Administración, porque no puso medidas desde el principio», apunta el alcalde de la ciudad.

«En un breve espacio de tiempo, anunciaremos medidas que faciliten que residentes y trabajadores de esa zona puedan utilizarlo», asegura Pizarro.

Después de diez días en funcionamiento, las estadísticas apoyan el sistema rotatorio en las horas laborables, pero dejan que desear en las laborables, cuando está establecido la limitación de dos horas. De lunes a viernes, de 10.00 a 20.00, la ocupación difícilmente llega al 10-15%. Cuando no hay control, de lunes a viernes de 20.00 a 10.00, se encuentra entre el 70 y 80%. Y los sábados desde las 14.00 y domingo, todo el día, llega casi al 100%.