Pizarro: «Hemos adquirido 20 hectáreas de suelo industrial, a la Junta se le acabaron las excusas»

Plasencia incrementa su patrimonio de suelo industrial con 20 hectáreas más. El alcalde, Fernando Pizarro, ha anunciado este viernes una operación «en la que llevamos ... cuatro años trabajando» tras alcanzar un acuerdo el pasado martes con la propiedad. Varias familias que han aceptado la permuta propuesta por el Ayuntamiento.

De este modo, el Consistorio adquiere una parcela de 20 hectáreas, sita entre la ronda sur y Martín Palomino (entre Netasa y la antigua Monprint), a cambio de nueve urbanizables ubicadas, fundamentalmente, en la zona de los Altos de Valcorchero. Una operación valorada en cinco millones de euros, «por la que conseguimos 200.000 metros cuadrados de suelo industrial y cedemos 10.000 metros cuadrados de suelo urbanizable», ha concretado el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández.

El alcalde ha destacado «la inmejorable ubicación del terreno», en pleno polígono industrial, y ha dejado claro que «ahora ya a la Junta se le acabaron las excusas para no invertir en la ciudad». Entiende Pizarro que Avante debe asumir la urbanización del espacio y el Gobierno regional «ofertar nuestro suelo industrial a promotores de nuevos proyectos que lleguen a Extremadura».

Para el primer edil placentino, «nosotros hemos hecho los deberes» y ha llegado el momento de que los demás también los hagan, corrigiendo «el desequilibrio injusto que se ha venido dando en los últimos años». Al respecto, Fernando Pizarro ha recordado que en los presupuestos del pasado año «la Junta concedió 9 millones a Mérida para su polígono industrial y otros tantos a Navalmoral; y en los de este año ha incluido 1,8 para Mérida y 11 para Navalmoral. En uno y otro ejercicio, cero euros para Plasencia».

Estas 20 hectáreas adquiridas, pendientes del proceso administrativo, se suman a las otras 24 que el Ayuntamiento tiene en la zona de la cantera de Araplasa y a las 400 que hay en la ciudad en manos privadas.

Parking y presupuestos

Por otro lado, el alcalde ha adelantado respecto al último varapalojudicial por la ampliación del parking de la Isla, que no se ha decidido aún si se recurrirá o no, «mantendremos la próxima semana una reunión con los técnicos municipales, aunque posiblemente sí recurriremos».

El TSJEx ha anulado la adjudicación del proyecto de ampliación del aparcamiento de la Isla al estudio propuesto por el Ayuntamiento y obliga, como ya hiciera un juzgado de Cáceres, a valorar de nuevo las tres ofertas que se presentaron al concurso, al entender que la adjudicataria incumple una norma del PGM.

Ante este fallo cabe recurso ante el Supremo y es lo que se decidirá la próxima semana, si se presenta o no. Pero, en cualquier caso, Fernando Pizarro ha dejado claro que, aunque se recurra y se alargue el proceso, «los 800.000 euros de fondos europeos logrados para esta ampliación no corren peligro». Al respecto ha dicho que la primera prórroga para su gasto acaba en junio de 2024, «pero como en otras muchas convocatorias caben hasta cinco o seis prórrogas».

Por último, y frente al vaticinio del PSOE, cuyo portavoz municipal Alfredo Moreno ha dicho que el Ayuntamiento no tendrá presupuestos este año porque el PP no los va a hacer, el alcalde ha garantizado que «habrá presupuestos», aunque no ha aclarado si estarán o no antes de la convocatoria electoral.