La pista de skate tendrá nuevas torres de iluminación para fomentar su uso nocturno

El Ayuntamiento de Plasencia ha adjudicado las obras para reforzar la iluminación de la pista de skate del parque de La Isla, una actuación que pretende corregir una de las principales carencias detectadas desde la puesta en servicio de la instalación a principios de año. La mejora se ejecutará mediante un contrato menor otorgado a la empresa Tritón Energía S.L., que presentó la oferta económicamente más ventajosa. El precio final asciende a 9.391,56 euros, IVA incluido y el plazo de ejecución será de un mes, lo que permitirá que la infraestructura cuente con una iluminación más adecuada antes de la próxima primavera.

La necesidad de reforzar la iluminación se hizo evidente desde la recepción oficial de la pista el pasado 30 de enero, cuando el Ayuntamiento dio por concluida la obra principal tras más de 14 meses de trabajos. El proyecto inicial contemplaba un plazo de solo 14 semanas, pero diversas complicaciones técnicas y retrasos prolongaron su ejecución durante más de un año. A pesar de ello, la pista pudo abrirse al público, aunque con pendientes en aspectos complementarios como la mejora de accesos, la estabilización de taludes y, especialmente, la dotación de iluminación suficiente para un uso seguro en horario de tarde y noche. Desde el primer día, los propios usuarios señalaron esta carencia, ya que se trata de un espacio muy frecuentado en las horas en que la luz natural disminuye.

La concejalía de Obras evaluó estas necesidades y elaboró una memoria técnica valorada que proponía la instalación de dos nuevas columnas de iluminación con cruceta y proyectores, una solución habitual en instalaciones deportivas al aire libre donde se requiere una iluminación homogénea, dirigida y de largo alcance. Se trata de un tipo de sistema fácilmente identificable por sus prestaciones y su diseño robusto, adecuado para equipamientos sometidos a un uso continuado y a condiciones climáticas variables.

Características técnicas

Las columnas que se instalarán suelen fabricarse en acero galvanizado, un material resistente a la corrosión y con capacidad para soportar esfuerzos derivados del viento, el peso de las luminarias y las vibraciones propias de este tipo de estructuras. Su altura –que en instalaciones similares suele oscilar entre 8 y 14 metros– permite proyectar la luz desde un punto elevado, lo que ofrece una cobertura uniforme sobre toda la superficie de la pista. La cruceta situada en la parte superior actúa como un brazo transversal sobre el que se fijan los proyectores y permite orientar cada foco de forma independiente según las necesidades del espacio. Esta flexibilidad facilita evitar zonas de sombra y optimizar la distribución lumínica sin causar deslumbramientos a los usuarios.

En cuanto a los proyectores, lo habitual en este tipo de intervenciones municipales es la instalación de luminarias Led de alto rendimiento, que combinan una elevada eficiencia energética con una larga vida útil. Estas luminarias destacan por su capacidad de ofrecer una luz clara, estable y bien dirigida, lo que resulta esencial en una pista de skate donde los usuarios necesitan una visibilidad precisa para identificar irregularidades, transiciones y elementos del recorrido. Además, los proyectores Led permiten ajustar parámetros como la temperatura de color, que suele situarse en tonos neutros o fríos para mejorar la nitidez visual. Su durabilidad –que puede superar ampliamente las 50.000 horas de funcionamiento– reduce las necesidades de mantenimiento.

La instalación de estas dos torres de iluminación permitirá ampliar el horario de uso de la pista, especialmente durante la primavera y el verano, cuando las temperaturas más suaves favorecen la práctica deportiva avanzada la tarde o incluso entrada la noche. Además, mejorará la seguridad general del espacio al reducir el riesgo de accidentes derivados de una deficiente visibilidad.