La piscina de Plasencia cierra tras romperse una tubería de las nuevas depuradoras

Juan Carlos Ramos Plasencia Miércoles, 23 de agosto 2023, 12:30 | Actualizado 14:00h. Comenta Compartir

La remodelación de la piscina de verano de la Ciudad Deportiva no deja de sufrir problemas. A los numerosos retrasos acumulados que obligaron a no ... iniciar la temporada de baño hasta el 17 de julio y la degradación del remozado césped, cuyos tepes no han enraizado del todo bien, ahora se suma el estallido de una de las nuevas depuradoras. La rotura de una tubería ha obligado a cerrar las puertas de las instalaciones al público, al menos, este miércoles.

Según ha informado el Ayuntamiento de Plasencia, la rotura se ha producido a causa de «las altas temperaturas» que ha habido en la madrugada del martes al miércoles, con máximas de 30 grados. Eso, tras el peritaje de la empresa, ha provocado que estallara una de las tuberías de las nuevas depuradoras y, como consecuencia, se inundara toda la zona donde están ubicadas y haya provocado daños eléctricos importantes. «Hemos tomado la decisión de cerrar este miércoles la piscina al público, sobre todo por seguridad y por higiene, ya que las depuradoras no pueden funcionar», decía Isabel Blanco, concejala de Deportes. La edil cree que las puertas estarán cerradas solo este miércoles y que mañana se podrá recuperar la normalidad, pero ha pedido «disculpas a todo el mundo» y ha anticipado que «vamos a ir avisando a toda la gente que tiene comprada su entrada por internet, así como los clubes y asociaciones que tienen que entrenar, los cursos de natación y todos los colectivos que utilizan las piscinas».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión