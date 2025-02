Verano 2022: La piscina municipal de verano de Plasencia abrirá el lunes 13 y tendrá un área para fumadores

Antonio J. Armero Cáceres Miércoles, 8 de junio 2022, 13:45 | Actualizado 14:29h. Comenta Compartir

La piscina municipal de la Ciudad Deportiva de Plasencia abrirá sus puertas el próximo lunes, día 13, según informó este miércoles la concejala de Deportes, que confirmó también que la instalación mantendrá un método para comprar las entradas similar al de los dos últimos dos años, es decir, a través de Internet aunque también con la opción de adquirirlas presencialmente en la taquilla.

La entrada será gratis para niños de hasta tres y costará 2,50 euros la de adultos, y 1,20 la infantil (hasta 13 años) la de jubilados y pensionistas. Quienes tengan el carné de familia numerosa pagarán 1,90 en el caso de los adultos y 0,90 por la infantil. También habrá bonos. Los de adultos valdrán 20,65 euros (diez baños), 36,60 (veinte baños) y 48,80 (treinta baños), y los de niños 9,75 ó 18,30 ó 24,60 (para diez, veinte o treinta baños). Los precios son menores para familias numerosas, jubilados, pensionistas y titulares del carné joven.

El primer día de la instalación en servicio, el lunes 13, la entrada será gratuita para quienes previamente haya reservado su tique en la plataforma digital habilitada para ello, accesible desde la web municipal (www.plasencia.es), en la sección 'Ocio y entretenimiento'. «Hemos mejorado el sistema informático de venta de entradas», aseguró Isa Blanco, que explicó que la experiencia de dos veranos marcados por la pandemia de covid-19 «nos ha enseñado -dijo- que lo mejor es establecer un aforo máximo de 500 personas, aunque no significa que cada día vayan a salir a la venta 500 entradas, sino que serán más».

El número de entradas disponibles será superior porque se entiende que hay rotación, es decir, que hay usuarios que van solo por la mañana y otros prefieren el horario de tarde. En cualquier caso, aseguró la edil, en ningún momento se rebasará el aforo tope de medio millar de personas, ya que el sistema de control evita que esto suceda. Además, durante todo el verano habrá cincuenta entradas en taquilla, para quienes no saben comprarlas por la web. «El año pasado, ningún día se agotaron las de la taquilla», precisó la edil.

Espacio sin humo

La novedad de este año será el establecimiento de una zona para fumadores, que se situará «por detrás de la caseta de los socorristas y los vestuarios, porque ahí, el viento desvía el humo hacia fuera del recinto», explicó la concejala, que recordó que la Ciudad Deportiva al completo, y también específicamente la piscina de verano, son espacios declarados sin humo, lo mismo que el Parque de Los Pinos.

«Esta catalogación no significa que se vaya a multar a quienes fumen, porque legalmente es algo que no se puede hacer, pero sí significa que pedimos a los usuarios que no fumen en esos espacios, en los que hay menores y que además están asociados a la práctica deportiva».

Otra de las novedades de este año es precisamente la fecha de apertura, ya que en los dos veranos anteriores, la instalación empezó a funcionar después del 20 de junio.

Blanco pidió que quienes tengan pensado ir a la piscina municipal de verano, se den de alta cuanto antes en la plataforma de compra de entradas, si no lo están ya porque la hayan utilizado en veranos anteriores. El registro se hace a través de la web municipal, en la pestaña de 'Ocio y entretenimiento'. Es el mismo sistema que se utiliza para alquilar pistas en la Ciudad Deportiva, y para darse de alta de él es preciso facilitar datos personales y un número de tarjeta para efectuar los pagos.

30.000 visitas el año pasado

El año pasado, la instalación recibió 30.000 visitas, y 23.000 en el ejercicio precedente, detalló la concejala, que explicó también que en los días siguientes a la finalización del curso escolar empezarán los campamentos de verano y el programa de actividades deportivas para menores, que en algunos casos incluirá el acceso a la piscina municipal.

Los cursos de natación los impartirán técnicos del Club Natación Plasencia, serán para niños de hasta 14 años, costarán diez euros por semana y se celebrarán entre el 27 de junio y el 3 de septiembre siempre que se cubra el cupo mínimo de diez alumnos por grupo. El horario será de 10.15 a 11.45 horas, antes de que la instalación abra para el público general.

Los niños participantes en los programas deportivos de verano al margen de los cursos de natación entrarán a la piscina a partir de las 12.15 horas, es decir, un cuarto de hora después de lo habitual. Se reservan esos primeros quince minutos desde la apertura de puertas para que entren los primeros usuarios del día, y así evitar que se formen colas.

Unidas Podemos critica que solo vaya a haber una persona en la Enfermería Unidas Podemos en Plasencia criticó este miércoles que la piscina de verano vaya a tener esta temporada una única persona dedicada a prestar el servicio de Enfermería. Según explicó la portavoz del grupo municipal, "ha habido una baja por excedencia y no se ha cubierto, no se ha contratado a nadie ni se va a contratar, cuando lo normal era que hubiera tres personas dedicadas a prestar esta atención". "Va a haber momentos en los que la piscina se va a quedar sin personal de Enfermería", vaticinó Mavi Mata, que recordó que "este es un servicio que hay que prestar por ley". "La normativa establece que si el aforo máximo del vaso de agua supera las 300 personas, hay que tener al menos dos personas en Enfermería, y el Ayuntamiento se vale de que el tope en el caso de nuestra piscina son 290 usuarios". La formación morada también critia que el Ayuntamiento "haya contratado socorristas a una empresa privada, en vez de hacerlo mediante convocatorias públicas como el plan de empleo que subvenciona la Junta de Extremadura". Sobre esto último, la concejala de Deportes aseguró que "todos los años se contratan socorristas, porque hay que cubrir las vacaciones y días pendientes del personal municipal". Para este verano, concretó, se contratarán tres, a la empresa Auexia. Sobre el servicio de Enfermería, Isa Blanco declaró que "las necesidades legales las tenemos cubiertas, porque se nos pide un DUE y es lo que habrá".