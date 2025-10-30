La piscina de invierno de Plasencia cerrará los sábados y casi todos los mediodías El PSOE critica la decisión y acusa al Ayuntamiento de «dejación de funciones» por reducir el horario y clausurar la piscina los fines de semana

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado los nuevos horarios de la piscina de invierno, que entraron ayer en vigor. Según el cartel difundido por el Consistorio, las instalaciones abrirán de lunes a jueves, de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 21.30 horas, mientras que los viernes lo harán de 7.45 a 21.30 horas. Los sábados permanecerán cerradas.

El cambio supone que la piscina reducirá su horario de apertura a tres horas por la mañana y cerrará completamente durante el fin de semana. El Ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias a los usuarios.

Desde el PSOE criticaron duramente la medida y la gestión municipal: «No son molestias, es dejación de funciones. Es que están desmantelando el Ayuntamiento. No hay personal en deportes, ni en obras, ni en limpieza, ni en contrataciones, ni en intervención, ni en la policía… Así no se puede atender a los ciudadanos».

Los socialistas se preguntan «¿quién manda en este Ayuntamiento?, ¿a qué se dedican los concejales?», y añaden que «cómo vas a cerrar la piscina los fines de semana, cómo vas a abrir la piscina a las 9, cómo vas a tener la piscina abierta solo 3 horas por la mañana».