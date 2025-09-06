La piscina bioclimática abrirá sus puertas el 16 de septiembre

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La piscina municipal bioclimática de Plasencia abrirá sus puertas el próximo martes 16 de septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso deportivo, y lo hará con total normalidad a pesar de encontrarse inmersa en un estudio para detectar posibles deficiencias estructurales.

El recinto retomará su actividad apenas dos días después del cierre de la piscina de verano, prevista para el domingo 14 de septiembre, garantizando así la continuidad del servicio deportivo y de ocio para los usuarios.

Hace tres meses, el Ayuntamiento adjudicó a la empresa Auscultia S.L. un contrato menor para la redacción de un estudio de reconocimiento y evaluación de la infraestructura. El informe incluirá pruebas técnicas como catas, análisis de materiales, ultrasonidos y rayos X, y deberá presentar propuestas de reparación para los daños detectados en la estructura del edificio.

La investigación se puso en marcha tras varios informes técnicos emitidos entre 2022 y 2023 que alertaban sobre deficiencias en la instalación y la necesidad de un diagnóstico exhaustivo. Mientras se desarrollan los trabajos de análisis, el Ayuntamiento ha confirmado que no existe impedimento para el uso de las instalaciones.