Los pies que revolucionan la enseñanza en Podología

ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 16 de febrero 2023, 07:31 Comenta Compartir

Tenían que aprender en el pie del compañero «y lo pasaban mal, porque la primera vez que coges un bisturí tienes miedo claro», explica Ana María Pérez Pico, profesora del grado de Podología del Centro Universitario. «Lo hacían con mucha inseguridad y no era raro que alguno saliera malherido». Sin olvidar que «había técnicas que no simplemente no se podían practicar, como intervenciones en uñas patológicas».

Por eso el grupo de investigación multidisciplinar que existe en el Centro Universitario, y del que esta docente forma parte, buscó cómo lograr que las prácticas preclínicas de Podología se pudieran realizar todas y con la mayor seguridad posible.

«En otras disciplinas ya existían modelos en 3D para ello y por eso pensé que sería bueno contar con modelos de pies y uñas para este grado, y nos pusimos a ello en el grupo de investigación». Su idea se la contaron a una empresa de ingeniería, «le gustó y nos contrataron y empezamos a trabajar». En 2020 llegaron los modelos al Centro Universitario, «ya extendidos a otros lugares y que se comercializan», y las prácticas arrancaron bisturí en mano con ellos.

«La experiencia está siendo muy satisfactoria, en este tiempo hemos pasado encuestas a los alumnos para conocer su valoración y es más que positiva; la inmensa mayoría señala que está aprendiendo con los modelos de 3D, porque permiten practicar muchas intervenciones y hacerlo con seguridad, sin el miedo que sientes al coger un bisturí por el daño que puedes hacer al compañero».

Así que con pies artificiales, los alumnos de Podología están aprendiendo en el Centro Universitario de Plasencia «a quitar durezas y ojos de gallo y a intervenir en uñas patológicas, a fresarlas, lo que antes no podían practicar porque no las había entre los alumnos a su edad», aclara Ana María Pérez.

Los tres modelos

También, añade, «a realizar diferentes tratamientos en uñas dañadas» y a llevar a cabo algo habitual después en la práctica podológica como es «la reeducación ungueal, la intervención que hay que hacer cuando te encuentras una uña clavada en la carne y que hay que devolver a la normalidad».

En definitiva, un manejo del bisturí para atajar los problemas en los pies que con más asiduidad presentan los pacientes y que, sin embargo, la dificultad para aprender en pies reales obstaculizaba mucho su enseñanza. «Por eso las nuevas tecnologías están haciendo posible que los alumnos salgan mejor preparados ahora, que aprendan todas las técnicas precisas antes de enfrentarse a un paciente real», resume Ana María Pérez Pico.

Para ello cuentan con tres modelos en 3D: uno es el esqueleto del pie por piezas coloreadas, magnético, desmontable y «con grandes posibilidades para entrenar la localización y estudio de cada uno de nuestros huesos, sus articulaciones y los accidentes anatómicos más relevantes». Otro es un simulador que consta de un dedo anatómico con una uña desmontable, «que permite replicar el comportamiento de las principales alteraciones ungueales», y el tercero hace posible «el entrenamiento de las técnicas aplicadas a la planta del pie».

Temas

Plasencia

Comenta Reporta un error