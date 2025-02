Piden multa para la extremeña Raquel Sánchez Silva por sentarse en el Acueducto de Segovia

«Segovia o cómo recibir miles y miles de visitantes en Semana Santa. Nunca la había visto así de bonita y repleta de gente. Me ... ha dado tiempo a recorrerla al sol y a comer en Cándido con tan buenos, buenos recuerdos. Gran familia la segoviana. Buena gente. Buen plan. Felices vacaciones a todos!!!».

Son las líneas que la popular presentadora de televisión, Raquel Sánchez Silva, escribió en su perfil de Instagram para acompañar una fotografía que se tomó el día de Jueves Santo en Segovia, medio sentada en un pilar del Acueducto cercano al mirador del Postigo del Consuelo.

Aunque el tono de la publicación no puede ser más amable, las redes sociales han dictado sentencia y ya hay quien pide una multa para Sánchez Silva, teniendo en cuenta que el pasado 11 de marzo entró en vigor la nueva ordenanza municipal de convivencia ciudadana, que prevé sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros para acciones como «escalar, subir, trepar, descolgarse o cualquier otra acción similar en el Acueducto sin autorización municipal», que considera «muy graves».

Sánchez Silva está aparentemente sentada sobre un sillar y con una sola pierna en el suelo. La postura se presta a interpretaciones. La propia alcaldesa de Segovia, Clara Martín, ya advirtió cuando entró en vigor la ordenanza de que la acción de apoyarse no es «técnicamente sancionable». No obstante, el Ayuntamiento está siendo especialmente beligerante contra cualquier tipo de comportamiento que pueda dañar el Acueducto, aunque en días de tanto turismo como estos de Semana Santa son cientos de personas los que, de alguna manera, están pasando y rozando bajo los arcos. Solo poniendo un agente en cada pilar o metiendo el monumento en una gran caja de cristal pueden evitarse acciones semejantes.

Comentarios

En su mensaje, la popular presentadora reccibe comentarios de todo tipo. Desde el que la disculpa, hasta el que pide una multa ejemplar. «La intención es buena y el paisaje lo merece. Pero el Acueducto no se puede tocar, bajo multa de hasta 700 euros. Siento que te lleves ese recuerdo, pero tiene toda la lógica», dice una seguidora. «Seguro que Raquel no sabía que no se podía apoyar en el Acueducto, si no, seguro que no lo hubiera hecho. Parece que ella tuviera que ser perfecta porque sea famosa. Hay que ser un poco más condescenciente», señala otra. «A los segovianos no nos dejan apoyarnos en el Acueducto y llega esta y se apoya. Qué vergüenza», sentencia otra.