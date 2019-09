Piden dos años y nueve meses de cárcel para la dueña de otra vivienda ilegal Cristina Rabazo, delante de su vivienda, tiene un juicio penal el próximo 30 de octubre. :: d. palma «También nos reclaman derribar la casa y pagar una multa; es una injusticia que unos puedan construir y otros no», dice Cristina Rabazo ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Viernes, 27 septiembre 2019, 09:01

Los procesos penales contra propietarios de viviendas construidas de forma ilegal en la sierra siguen adelante. La última que ya tiene petición de cárcel por parte de la Fiscalía y fecha para la celebración del juicio es Cristina Rabazo. Su casa ha sido levantada sin los permisos pertinentes en la parcela 108 del polígono 13, en el término municipal de Malpartida.

El próximo 30 octubre será el juicio en el Juzgado de lo Penal de Plasencia. La Fiscalía le pide una multa de 8.400 euros, la demolición de su casa y una pena de cárcel de dos años y nueve meses: dos años por un presunto delito contra la ordenación del territorio, por construir la casa sin licencia, y nueve meses por un supuesto delito de desobediencia.

Cristina Rabazo reconoce que es consciente de que no se puede construir sin licencia, «pero entendimos -ella y su marido- que era el constructor el que tenía que solicitar los permisos y que no habría problema porque al mismo tiempo que construíamos nosotros, otros lo hacían en la zona». Ellos iniciaron la obra a finales de 2014. «Y a comienzos de 2015 la policía nos dijo que no podíamos continuar, pero la casa estaba sin tejado, así que la terminamos», reconoce. Es el motivo por el que se le imputa un presunto delito de desobediencia. «Pero no hicimos nada más que el tejado, queda mucho por hacer, las habitaciones están con ladrillos», asegura.

Aun así afirma que «hace dos años aproximadamente, cuando nació nuestro hijo, comenzamos a vivir aquí -antes lo hacían en un piso de alquiler en la ciudad-, porque en la zona seguían construyéndose casas y no pasaba nada». Desde su punto de vista, «no es justo que unos construyan y no tengan problemas y a otros, como es nuestro caso, nos lleguen peticiones de cárcel».

Alcanzar un acuerdo

El proceso penal contra ella, que continúo después de que se le ordenara paralizar la construcción en 2015, ha seguido adelante con la petición de Fiscalía y la citación para el juicio. «Vamos a tratar de llegar a un acuerdo, comprometiéndome a demoler la casa para que me rebajen la pena, porque si no voy a entrar en prisión», señala. También reconoce que «me arrepiento; si hubiera sabido que me iba a ocurrir esto, no habríamos iniciado la construcción de la casa en una parcela que es de mi propiedad».

Además de Cristina y después de que el pasado 16 se tirara la primera casa en Santa Bárbara, otros cuatro vecinos de la sierra están pendientes de que el proceso de regularización iniciado avance para no tener que demoler sus viviendas.