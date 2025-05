El LP más pequeño del rock nacional es placentino

JUAN CARLOS RAMOS Lunes, 8 de enero 2024 | Actualizado 09/01/2024 09:21h. Comenta Compartir

Todo en el segundo álbum de Bellotaris Fallecidos es una gamberrada. Hasta la duración del disco. A pesar de que la banda placentina ha sido ... capaz de componer ocho canciones, éstas apenas duran 12 minutos. Una de las que más, de escasos 121 segundos, la que lleva por nombre 'No me pongas más Mayéutica' y que alude de forma directa y cariñosa al penúltimo trabajo de Roberto Iniesta. Y como todo lo que alude al genio de Plasencia se hace viral, este tema no ha sido una excepción. El álbum, que se ha bautizado como 'II', se estrenará en las plataformas digitales el 19 de enero, pero ya se puede escuchar en bandcamp.com

Este nuevo trabajo, gestado en Candente Estudio de Plasencia bajo la mano de Alberto Hernández, promete un cóctel sonoro que destila humor, rabia y un respeto inquebrantable por la esencia punk. Alberto Hernández también está al mando de la guitarra, mientras que Antonio se encarga de la batería y el conocidísimo Patxi (Los Jacobos) pone la voz y el bajo. El arte visual que acompaña este viaje musical lleva la firma de Pedro Rivero, responsable tanto del diseño del logo como de la portada del álbum. Aparecen elementos típicos del paisaje extremeño: una culebra zuta, un almirez, una morcilla, un apero de labranza y un gorro de montehermoseña. Con estos 12 minutos, más los otros 8 minutos de las cinco canciones del primer disco que se publicó en septiembre de 2023, es complicado que Bellotaris Fallecidos puedan llevar a cabo un concierto. Su objetivo es ensayar y alargar el repertorio hasta los tres cuartos de hora. Entonces, se plantearán ofrecer bolos. Desde que soltaron 'No me pongas más Mayéutica', ya tienen ofertas para ello.

