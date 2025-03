Penélope y las diez placentinas

Ana B. Hernández Jueves, 7 de julio 2022, 07:52 Comenta Compartir

La vuelta de tuerca al mito antiguo que Margaret Atwood realiza en su versión de Penélope y sus doce criadas ejecutadas centra este año el taller de teatro grecolatino que se desarrolla en la Casa de la Juventud y que ha comenzado este miércoles.

Porque un pasaje de ese texto será la representación final que cerrará el curso gratuito que se imparte, de la mano de las diez placentinas, con edades entre los 12 y los 16 años, que se han apuntado a la aventura artística con la que se pretende fomentar el teatro grecolatino. Una colaboración del Festival de Teatro de Mérida y el Ayuntamiento de Plasencia que dirige el director teatral José Antonio Raynaud y que imparte junto a la monitora Jésica Mosca.

«Es una visión feminista de Penélope la que se ofrece en el texto y la que he elegido para este curso, la que no tiene nada que ver con la esposa modélica y fiel que se muestra en la Odisea de Homero», explica José Antonio Raynaud. Una representación abierta al público que tendrá lugar a las 13 horas del próximo 22, como colofón a un taller en el que las alumnas conocerán las técnicas teatrales.

«Estuve el año pasado, me sentí cómoda y me gustó la experiencia; no voy a ser actriz, voy por artes plásticas, pero no he querido desaprovechar esta oportunidad», dice María Salcedo, alumna que repite en el taller. «Para mí es la primera vez y estoy encantada; tampoco creo que vaya a ser actriz, me gustaría Diseño de Interior o Arquitectura, pero quiero aprender cosas nuevas, estoy segura de que me servirá en el futuro y por eso estoy en el taller de teatro», añade su compañera Jamila Yaala.

Junto al resto de alumnas, María y Jamila ahondarán en la representación teatral y también se acercarán al Festival de Teatro de Mérida, porque promocionarlo entre los más jóvenes también es uno de los objetivos del taller, que se impartirá cada día en la Casa de la Juventud hasta el próximo 22 en horario de 10 a 13.30 horas.

