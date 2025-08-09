La pasarela de la Vía Verde se retrasa por un posible conflicto de intereses

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 9 de agosto 2025, 10:27

La construcción de la pasarela de madera que conectará la Vía Verde con el norte de Plasencia ha sufrido un primer contratiempo administrativo. La ... sesión de la Mesa de Contratación prevista para el 7 de agosto, en la que se iban a admitir las empresas licitadoras y abrir las ofertas económicas, fue suspendida tras detectarse una ‘bandera negra’ en el informe de riesgo de conflictos de intereses. Este tipo de alerta implica la posible existencia de vínculos personales, contractuales o profesionales entre alguno de los participantes en el proceso de adjudicación y los responsables de su evaluación, lo que exige una revisión para garantizar la transparencia y legalidad del procedimiento.

La infraestructura, que ha salido a licitación por un importe total de 365.736,79 euros (IVA incluido), tendrá 29 metros de longitud y 2,5 metros de ancho útil. Será construida en madera de pino y se apoyará sobre estribos de hormigón fuera del dominio público de la carretera Nacional 630. Pese a este retraso puntual en el procedimiento, el Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado que la nueva fecha de convocatoria de la Mesa de Contratación será publicada próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se mantiene el objetivo de ejecutar las obras en un plazo de cuatro meses desde su adjudicación definitiva.

