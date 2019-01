Los partidos inician la cuenta atrás

La cita es el próximo 26 de mayo. Es el día en que tendrán lugar las elecciones municipales en el país, en el que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en los ayuntamientos. Sin embargo, aunque apenas quedan poco más de cuatro meses, y la cuenta atrás ya ha comenzado, son solo tres las formaciones que a día de hoy tienen elegidos a quienes serán sus candidatos a la Alcaldía placentina.

El PSOE ha sido el primer partido en elegir a su líder. Raúl Iglesias encabezará la candidatura socialista a las próximas elecciones después de ganar las primarias en la formación local. Lo hizo el pasado 14 de octubre. De 50 años, casado, padre de dos hijas y licenciado en Derecho, logró 106 votos (el 61,20%) frente a los 64 votos (37,20%) de su oponente Nuria López, tras una votación en la que participaron el 80% de los militantes, 172 de los 215 censados. En sus primeras declaraciones como candidato agradeció el respaldo a los afiliados y garantizó que tiene fuerzas y ganas para ser alcalde de la capital del Jerte.

Francisco Javier Francisco García, vicepresidente provincial de VOX y coordinador local, será el candidato de esta formación a la Alcaldía de Plasencia. Tiene 56 años, trabaja en la seguridad privada y es padre de dos hijos. «Llevo casi cinco años en el partido y he querido dar el paso porque tenemos un nuevo proyecto para la ciudad, que se puede resumir en una frase: los placentinos, primero», declara.

Los grupos de izquierda ultiman la negociación de una coalición en la ciudad y el comité autonómico de Ciudadanos tiene hasta febrero para elegir a su número uno

El resto de partidos que concurrirán a la próximas elecciones municipales no han anunciado públicamente aún a sus candidatos, aunque en el caso del PP se da por hecho que el actual alcalde, Fernando Pizarro, repetirá como candidato y se enfrentará, por eso, a sus terceras elecciones para lograr una tercera legislatura como primer edil placentino.

Respecto al candidato de Ciudadanos lo único que se sabe hasta la fecha es que no será elegido en unas primarias. Será designado por el comité autonómico, porque la formación no cuenta con más de 400 afiliados en la ciudad, como anunció Cayetano Polo, portavoz autonómico de Ciudadanos, en la presentación pública de la nueva junta directiva local el pasado 14 de noviembre. Es la que encabeza Jesús Javier Prieto Palomino. Topógrafo, de 46 años, lleva afiliado a Ciudadanos desde hace un año y, hasta el momento, ha dejado claro que no quiere ser el candidato a la Alcaldía, responsabilidad que el hoy concejal de la formación, Juan Carlos Hernández, sí está dispuesto a asumir. Sin embargo, será la junta directiva en consenso con el comité autonómico quienes designen a su número uno. Un proceso que Ciudadanos asegura que estará finalizado en febrero como muy tarde.

Tampoco los partidos de izquierda tienen elegido a su candidato, porque la mesa política que han constituido para negociar una coalición aún no ha finalizado el acuerdo. Aunque se espera que lo haga en los próximos días y que finalmente Podemos, Izquierda Unida, Equo y Extremeños presenten una candidatura única.

Para eso antes hay que cerrar ir en coalición y también cómo formar la candidatura única. Hasta la fecha lo que está más claro es que la secretaria local de Podemos, Mavi Matas, liderará casi con seguridad la candidatura de Podemos en Plasencia. «A mí me gustaría y yo me presentaré a las primarias en mi formación», anuncia. También que lo hará junto con las personas que han trabajado en el grupo municipalista durante los meses previos y que, en realidad, son los únicos que podrán concurrir a las primarias en la formación morada, en la que podrán votar los 600 inscritos.

En definitiva, Podemos tendría una candidatura y una número uno para presentar una lista en solitario en las próximas elecciones municipales. Aunque la formación espera alcanzar un pacto con el resto. De lo que se recoja en este acuerdo dependerá la presencia o no del hoy concejal de Plasencia en Común en esa candidatura única. Abel Izquierdo asegura al respecto que « aún no he decidido si quiero continuar o no, porque yo estoy a favor de la coalición de izquierdas que se está negociando, pero apuesto por una candidatura que haga la gente de Plasencia y que no sea una cuestión de siglas». También cree que el acuerdo va lento, que el tiempo pasa y que los avances no llegan.