Los partidos buscan ya candidatos a la Alcaldía de Plasencia

Quedan 15 meses para las elecciones municipales de 2023 y, aunque esto es mucho tiempo en política, los partidos comienzan a trabajar en los plazos ... y fechas para contar con su cabeza de cartel. Una elección, la del candidato, que en el caso del PPy del PSOE se prevé para después del verano. Pero, ¿quiénes se perfilan a día de hoy como posibles candidatos a la Alcaldía de Plasencia de las formaciones con representación en el Ayuntamiento?

En el PP se está pendiente del futuro de Fernando Pizarro o, lo que es lo mismo, del congreso regional de la formación, que supuestamente se podría convocar la próxima semana. Será entonces cuando quien es presidente local de la formación desde 2010 y candidato y alcalde desde 2011, confirme si se presenta o no a dirigir el PP extremeño.

Hasta la fecha ha manifestado su intención de hacerlo, pero también ha reiterado que no daría el paso definitivo hasta que la convocatoria no fuera una realidad, por lo que no hay nadie que dé por hecho con rotundidad que Fernando Pizarro no volverá a optar por cuarta vez a la Alcaldía placentina. Aunque desde que se convirtiera en alcalde por tercera vez en 2019 haya dicho que era la última.

Su futuro, por tanto, tendrá una repercusión directa en el PP local, cuya renovación será después del congreso regional, en el segundo semestre el año. Si Pizarro se convirtiera en el presidente de la formación en Extremadura, dejaría la Alcaldía antes de finalizar la legislatura. Y en este caso sería sustituido por quien hoy es el primer teniente de alcalde, David Dóniga.

Fuentes del partido señalan que si esto se produce, el ahora edil de Interior y Distritos tiene muchas opciones de convertirse en candidato a la Alcaldía en las elecciones de 2023. No solo porque él aceptaría, sino porque no se entendería que después de ejercer como tal, no se le diera el apoyo desde el partido. Además, porque en el PP la bicefalia no se contempla, Dóniga se convertiría también en presidente del partido en la ciudad.

Fernando Pizarro y Francisca García son los únicos que han manifestado su intención de no repetir

En el caso de que el deseo de Pizarro de liderar el PP extremeño y ser su candidato a la Junta no se cumpliera, se podrían dar otras opciones. Entre ellas, incluso, que el hoy alcalde volviera a intentar gobernar Plasencia en una cuarta legislatura, como en más de una ocasión ha dejado caer en sus intervenciones en los plenos.

El PSOE también iniciará en septiembre posiblemente su proceso de elección del candidato. Antes va a llevar a cabo la renovación de su ejecutiva local. De hecho, antes del próximo 31 de marzo se conocerá quién estará al frente del partido en la ciudad, si continúa o no la actual secretaria local, Blanca Martín, que tiene como vicesecretario a Alfredo Moreno, quien también es el portavoz municipal.

En sustitución de Iglesias

Alfredo Moreno hasta el momento solo ha manifestado su interés en continuar formando parte de la dirección local del partido como hasta la fecha. Posiblemente el que dé un paso al frente o no, para liderar una lista, dependerá de si Blanca Martín continúa o no. Si la actual secretaria local decide volver a presentarse, «iré con ella a muerte», asegura. Respecto a su interés en ser el candidato socialista a la Alcaldía placentina, Moreno manifiesta que «estoy a disposición del partido», lo que significa que no lo descarta y que es por tanto una opción posible si se tiene en cuenta que es la cara visible del PSOE placentino.

Aunque no fue el candidato en las últimas elecciones, sino que ocupaba el número tres en la candidatura liderada por Raúl Iglesias, la dimisión de éste y de quien era su número dos y persona de confianza apenas cinco meses después de las elecciones, elevó a Moreno a la categoría de portavoz municipal.

Con el fin de sumar más ediles en la Corporación, la portavoz de Unidas Podemos (UP), Mavi Mata, adelanta su intención de volver a ser candidata por la citada formación, integrada por Podemos e Izquierda Unida. «Creo que estamos haciendo una buena oposición y que tenemos opciones de aumentar nuestra representación, porque tenemos programa e ideas y considero que una legislatura más es una oportunidad para llevarlas a cabo».

Para eso, aclara Mavi Mata, deberá ganar las primarias abiertas, con votación digital, que de nuevo realizará la formación morada para elegir su candidatura. Un proceso que se celebrará en enero de 2023 y del que saldrá la lista de Podemos. «Después será el turno de las negociaciones colectivas para conformar la lista definitiva con la que concurriremos a las elecciones con IU y otras formaciones o movimientos sociales que se podrán integrar».

Y si Mavi Mata tiene claro que quiere volver a repetir como candidata a la Alcaldía, la hoy portavoz municipal de Ciudadanos, Francisca García, tiene claro que no. «No quiero volver a repetir, no tengo ganas», afirma. «Estoy cumpliendo el compromiso que adquirí tras las elecciones de 2019 con mucho esfuerzo, porque compaginar trabajo y política es complicado y yo estoy sola en el Ayuntamiento», explica García. Por eso, «aunque me ha gustado la experiencia, no tengo ninguna intención de repetir como candidata a día de hoy; lo cierto es que muchas veces te sientes impotente porque, al estar sola, lo que propongas, aunque sea bueno para la ciudad, no se tiene en cuenta».

Francisca García adelanta que «en Cs no habrá primarias; las direcciones de Plasencia, Cáceres y Madrid elegirán a la persona que encabezará el cartel».