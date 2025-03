El parque de Los Pinos de Plasencia, primer espacio sin humo en la región

Ana B. Hernández Lunes, 17 de enero 2022, 13:09 Comenta Compartir

El compromiso se adquirió el pasado noviembre. La Asociación española contra el cáncer (AECC) solicitó al alcalde la habilitación de espacios sin humo en la ciudad. Fernando Pizarro aceptó la petición y anunció que ese primer espacio en Plasencia sería el parque de Los Pinos.

La placa que identifica a la instalación como un espacio sin humo ha sido descubierta esta mañana. «Plasencia se convierte así en la primera ciudad de la región que cuenta con un espacio de este tipo y desde la AECC estamos muy satisfechos, porque esta iniciativa forma parte de nuestro plan estratégico para que cada vez se fume menos», ha explicado Pedro Pastor, presidente provincial de la asociación.

«Es preciso que se desnormalice el consumo de tabaco y, sobre todo, en lugares donde hay menores, especialmente en una región, como es Extremadura, que es en la que más se fuma de España y en la que el cáncer de pulmón, asociado al tabaquismo, es la tercera causa de muerte; se trata de una problemática muy seria y debemos actuar», ha añadido Pastor.

Tanto el presidente provincial de AECC como el alcalde han recordado que con la medida se busca que no se fume en el parque de Los Pinos, «porque es un lugar de ocio y también de trabajo de menores con el aula de la naturaleza». No obstante, ambos han reconocido, que «lo que se hace es recomendar que no se fume en este lugar, no se puede prohibir porque no tenemos capacidad jurídica para ello».

En cualquier caso la recomendación se extenderá a otros espacios en Plasencia para sumar nuevos lugares libres de humo. En este sentido, Pizarro ha adelantado que los dos próximos serán la piscina municipal y la zona de playa del parque de la Isla, ya de cara al inicio de la temporada de baño en la ciudad.

Temas

Plasencia