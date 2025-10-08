El parque de los Pinos tendrá cámaras de videovigilancia

El parque de los Pinos contará próximamente con cámaras de videovigilancia y sistemas de control de accesos, una de las principales medidas incluidas en ... la segunda fase del plan de mejora integral del recinto que impulsa el Ayuntamiento de Plasencia. Pretende aumentar la seguridad y garantizar el buen uso de este espacio verde.

La primera fase de las obras, ya ejecutada con una inversión de 38.000 euros, ha incluido estudios hídricos y forestales, la recuperación de instalaciones y aspersores en la zona alta, la limpieza e impermeabilización de las charcas –con la instalación de bombas para los chorros– y la reparación de la casita verata, el castillo infantil, bancos y papeleras.

La segunda fase, que contará con una inversión prevista de unos 200.000 euros dentro del Plan Edusi y el futuro Plan Edil, incorporará además la nueva iluminación del recinto, el cierre automático de puertas, la rehabilitación de senderos, la construcción de un nuevo edificio de servicios y mejoras en las instalaciones dedicadas al cuidado de los animales.

El Ayuntamiento también prevé programar actividades culturales y familiares durante todo el año para revitalizar el uso del parque y consolidarlo como un espacio de encuentro y disfrute para los placentinos.