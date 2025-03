El parque de La Isla, nuevo santuario sin cigarrillos en Plasencia

Plasencia se ha convertido en punta de lanza en la lucha contra el consumo de tabaco en la región. Este jueves, la Asociación Española Contra ... el Cáncer (Aecc) y el Ayuntamiento de Plasencia han inaugurado el cuarto espacio sin humo de la ciudad. Un cartel en la puerta sobre el canal del Jerte, con el lema 'Respiro libre', acredita al parque de La Isla como nuevo santuario de la ciudad donde no tiene cabida el humo. Se suma a los tres ya existentes, el del parque de Los Pinos, el recinto de la Ciudad Deportiva y la piscina bioclimática. De esta forma, Plasencia tiene cuatro de la aproximadamente veintena de espacios sin humo que hay en Extremadura. Es decir, más del 20%.

«El tabaco a día de hoy es el responsable de una amplia mayoría de procesos tumorales y es uno de los principales problemas de salud. Tanto por parte de la Administración sanitaria como por parte de la población en general es fundamental la creación de espacios así», decía ayer Álvaro Astasio, concejal de Sanidad y Salud Pública.

Hace unos meses, en el adelanto de la proclamación de La Isla como nuevo espacio de humo, Álvaro Astasio quiso dejar claro que esta medida no está acompañada por medidas coercitivas contra las personas que deciden encenderse un cigarrillo. «Evidentemente, no podemos imponer sanciones a aquellos que no respeten los espacios sin humo. El principal objetivo es solicitar el compromiso de los ciudadanos, algo que hemos conseguido en el parque de Los Pinos y en la Ciudad Deportiva. Si estás paseando, no te encuentras a nadie fumando y no encuentras una sola colilla en el suelo. La gente está adquiriendo ese compromiso sin que haya necesidad de sancionar», decía el concejal. Este jueves, Álvaro Astasio subrayaba la necesidad de establecer «espacios tanto abiertos como cerrados, dentro de la propia ciudad, que sean de manera objetiva libres de humo».

La Asociación Contra el Cáncer ha colaborado en la creación de este espacio y ayer formó parte de un acto que coincidía con el día previo al Día Mundial sin tabaco, donde también estuvieron presentes numerosos estudiantes. Pilar Armero, vicepresidenta de Aecc Plasencia, animó a los jóvenes a «tener la valentía de decirle a otros chicos que lo que están haciendo les va a pasar factura antes o después; si se lo decís a los de vuestra edad, vais a concienciar mejor que la gente de más edad».

La lectura del manifiesto corrió a cargo de 60 alumnos del IES Valle del Jerte, el colegio La Salle y el colegio San José, en representación de todos los centros educativos de la ciudad. El texto dejó patente que los jóvenes son «los mejores líderes, los mejores embajadores de estas políticas sanitarias, ya que cada vez más se va disminuyendo el comienzo de la edad de inicio del tabaco».

El parque de La Isla se convierte en el cuarto espacio de humo de la ciudad en un plan estratégico que comenzó el 17 de enero de 2022. El parque de Los Pinos se convirtió en el primer santuario sin cigarrillos de Extremadura. Una placa recuerda ese nombramiento en la puerta del recinto.