El parque de la Isla se convierte en el tercer espacio sin humo en Plasencia

El parque de La Isla se convertirá en los próximos días en un nuevo Espacio sin humo de la ciudad y se sumará a ... los dos ya existentes, el del parque de Los Pinos y el recinto de la Ciudad Deportiva. De esta forma, Plasencia tendrá tres de los quince espacios sin humo que hay en Extremadura. Es decir, el 20%.

La noticia dio a conocer ayer Álvaro Astasio, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Plasencia, con motivo de las diferentes actividades que realizará la Asociación Española contra el Cáncer con motivo del día internacional contra el cáncer de pulmón, que se celebra este viernes. Estuvo acompañado por Pilar Armero e Ignacio Lucero, responsables de la asociación.

Sobre ese nuevo espacio sin humo, Álvaro Astasio quiso dejar claro que esta medida no está acompañada por medidas coercitivas contras las personas que deciden encenderse un cigarrillo. «Evidentemente, no podemos imponer sanciones a aquellos que no respeten los espacios sin humo. El principal objetivo es solicitar el compromiso de los ciudadanos, algo que hemos conseguido en el parque de Los Pinos y en la Ciudad Deportiva. Si estás paseando, no te encuentras a nadie fumando y no encuentras una sola colilla en el suelo. La gente está adquiriendo ese compromiso sin que haya necesidad de sancionar», decía el concejal.

Día internacional

El 17 de enero de 2022, el parque de Los Pinos se convirtió en el primer espacio sin humo de Extremadura. Una placa recuerda ese nombramiento en la puerta del recinto.

Sobre el día internacional contra el cáncer de pulmón, la asociación quiso recordar que este tipo de cáncer es el de mayor mortalidad en Extremadura y que está íntimamente relacionado con el tabaquismo. Por eso, remarcaron la importancia de la prevención y la concienciación sobre el hábito tabáquico.

«Hay que adoptar hábitos de vida saludables, y mucho más en Extremadura, porque la tasa de incidencia del cáncer de pulmón en Extremadura está por encima de la media nacional», dijo Pilar Armero.

Por su parte, Ignacio Lucero subrayó la necesidad de desnormalizar el consumo de tabaco, sobre todo entre los más jóvenes. Mucho más ahora que, desde las nuevas plataformas de difusión como Instagram o Tik-Tok, se promueve el uso de vapeadores y nuevos dispositivos.

Con motivo de este día internacional, Lucero anunció también un nuevo proyecto, que se une a los ya puestos en marcha como los cursos de para dejar de fumar, los espacios sin humo o las campañas de concienciación en los centros escolares. Según anticipó, van a crear nuevos puntos de encuentro con los adolescentes. «Si antes eran los profesionales los que se desplazaban, ahora serán los voluntarios los que pongan en marcha los puntos de encuentro. No solo se trata de concienciar, sino también de conocer qué opinan jóvenes y adolescentes sobre el tabaco», señaló Lucero. «Serán los propios adolescentes los que se pronuncien y nos den la oportunidad de atajar las nuevas formas de consumo», insistió el responsable de la asociación.

Esta campaña comenzará en Plasencia a comienzos de año. Para poder llevarla a cabo, se han mantenido reuniones con diferentes centros escolares.