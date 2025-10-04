El parque de La Isla cierra por las mañanas por el apeo de árboles
J. C. R.
PLASENCIA.
Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00
El parque de La Isla de Plasencia permanecerá cerrado al público durante las mañanas de la próxima semana, del lunes 6 al sábado 10 ... de octubre, en horario de 7.45 a 14.30 horas, debido a la ejecución de trabajos de apeo de grandes árboles. Estas labores, que requieren maquinaria especializada y la manipulación de ejemplares de gran tamaño, se llevan a cabo por motivos de seguridad. El Ayuntamiento ha explicado que la medida resulta necesaria para prevenir riesgos y conservar este espacio verde, que abrirá con normalidad cada tarde.
