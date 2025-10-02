El parque infantil de tráfico abre al público los fines de semana
J. C. R.
PLASENCIA.
Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00
El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado la apertura al público del parque infantil de tráfico, un espacio educativo y de ocio destinado a fomentar la educación vial desde la infancia. El horario de apertura será los viernes de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados y domingos de 10.00 a 20.00 horas. Entre semana, el parque estará disponible para centros educativos y asociaciones que lo soliciten previamente.
El recinto cuenta con circuitos y señalización adaptada que permiten a los más pequeños aprender las normas de circulación a través del juego y situaciones reales. Los niños y niñas podrán acudir con sus propias bicicletas o utilizar las disponibles en el parque.
El concejal de Seguridad, David Dóniga, ha destacado que el objetivo es acercar este recurso a las familias: «Es un recurso educativo muy valioso y abrirlo al público supone dar un paso más en la formación en seguridad vial».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.