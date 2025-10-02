El parque infantil de tráfico abre al público los fines de semana

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado la apertura al público del parque infantil de tráfico, un espacio educativo y de ocio destinado a fomentar la educación vial desde la infancia. El horario de apertura será los viernes de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados y domingos de 10.00 a 20.00 horas. Entre semana, el parque estará disponible para centros educativos y asociaciones que lo soliciten previamente.

El recinto cuenta con circuitos y señalización adaptada que permiten a los más pequeños aprender las normas de circulación a través del juego y situaciones reales. Los niños y niñas podrán acudir con sus propias bicicletas o utilizar las disponibles en el parque.

El concejal de Seguridad, David Dóniga, ha destacado que el objetivo es acercar este recurso a las familias: «Es un recurso educativo muy valioso y abrirlo al público supone dar un paso más en la formación en seguridad vial».