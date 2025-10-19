El paro en Plasencia baja hasta los 2.595 desempleados y se sitúa en cotas de 2007

Plasencia cerró el pasado mes de septiembre con 2.595 personas desempleadas registradas en la oficina del paro, según los datos publicados por el ... Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta cifra supone una reducción del 1,85% respecto a agosto, cuando había 2.644 personas sin trabajo. En términos absolutos, son 49 parados menos en un mes.

La evolución interanual muestra un descenso todavía más significativo: en septiembre de 2024 se contabilizaban 2.965 desempleados, por lo que la ciudad ha reducido el paro en 370 personas en un año, lo que equivale a una caída del 12,48%. Este dato confirma la tendencia sostenida a la baja del desempleo en la capital del Jerte, que en septiembre de 2025 alcanza un nivel similar al registrado en 2007.

El desempleo mantiene una marcada brecha de género. De los 2.595 parados, 1.574 son mujeres (60,6%) y 1.021 hombres (39,4%), una diferencia de más de veinte puntos que refleja la persistente desigualdad en el mercado laboral placentino, en línea con la media regional.

Por tramos de edad, el paro afecta sobre todo a los mayores de 50 años, que representan el 46,3% del total. De ellos, 504 tienen más de 60 años, 397 entre 55 y 60, y 302 entre 50 y 55. En el otro extremo, los menores de 30 años suman 447 desempleados (17,2%), con un mayor peso en el grupo de 25 a 30 años (240 personas).

El descenso interanual sitúa a Plasencia por debajo de los niveles previos a la crisis económica de 2008 y parece consolidar la recuperación del empleo en el norte de la provincia de Cáceres. Desde los picos de 2013, cuando se superaban los 5.700 parados, la ciudad ha reducido el desempleo en más de un 55%.

Pese a la estacionalidad que caracteriza a sectores como la hostelería y los servicios, el mercado laboral placentino muestra mayor estabilidad. No obstante, la inserción laboral de mujeres y jóvenes continúa siendo uno de los principales retos. Tanto el Ayuntamiento de Plasencia como la Junta de Extremadura subrayan la importancia de reforzar los programas de empleo y formación.