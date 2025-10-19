HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La oficina del Sexpe ha bajado en 49 el número de personas desempleadas en el último mes. HOY

El paro en Plasencia baja hasta los 2.595 desempleados y se sitúa en cotas de 2007

La ciudad registra 49 parados menos que en agosto y 370 menos que hace un año, lo que consolida la tendencia descendente

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Plasencia cerró el pasado mes de septiembre con 2.595 personas desempleadas registradas en la oficina del paro, según los datos publicados por el ... Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta cifra supone una reducción del 1,85% respecto a agosto, cuando había 2.644 personas sin trabajo. En términos absolutos, son 49 parados menos en un mes.

