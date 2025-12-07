El paro desciende en noviembre tras el repunte de otoño y baja de los 2.600 desempleados

Plasencia cerró noviembre con 2.576 personas desempleadas, lo que supone una reducción de 105 inscritos respecto a octubre, cuando la cifra se situó en ... 2.681. El descenso devuelve al municipio a la senda de la moderación que se había observado antes del repunte otoñal y consolida, de momento, un cierre de año más favorable que el de ejercicios anteriores.

Aunque el comportamiento del mercado laboral en estas fechas suele ser irregular –muy influido por la finalización de campañas y la ralentización de la actividad en determinados sectores–, el dato de noviembre ofrece un respiro tras el aumento registrado un mes antes.

La composición del desempleo se mantiene muy desequilibrada. Por género, 1.564 mujeres siguen inscritas en el Sexpe frente a 1.012 hombres, lo que confirma una diferencia estructural que apenas fluctúa entre meses.

La ciudad sigue marcada por la estacionalidad, el desempleo femenino elevado y las dificultades para mayores de 50 años

Por tramos de edad, el grupo más afectado continúa siendo el de mayores de 59 años, seguido de las franjas de 55 a 59 años. En conjunto, las personas de más de 50 años representan casi la mitad del total. Esta estabilidad en los datos confirma que la reinserción laboral para estos colectivos continúa siendo uno de los principales retos de la ciudad.

Evolución favorable

Pese a que el dato sigue siendo elevado, la bajada de noviembre sitúa a Plasencia en una evolución más favorable que la vivida en otros periodos recientes. En años anteriores, las caídas entre octubre y noviembre habían sido más moderadas o incluso nulas, por lo que el descenso actual rompe con esa tendencia de estancamiento.

La reducción también permite corregir el incremento registrado en octubre, que había inquietado a parte del tejido económico local. Con la fotografía actual, Plasencia encara diciembre con un escenario algo más estable de lo previsto a principios de otoño.

Aunque el descenso de noviembre ofrece una imagen relativamente positiva, el balance general continúa mostrando importantes brechas: persistencia del desempleo femenino, dificultad de reinserción de los trabajadores de más edad, y una estructura laboral altamente dependiente de la estacionalidad.

En un contexto marcado por la incertidumbre económica y la falta de estabilidad en muchos sectores, el mes de noviembre introduce un matiz de alivio, pero sin disipar los desafíos que Plasencia arrastra año tras año.

Contextualización con 2007

Tomar como referencia el año 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera y del colapso del sector de la construcción, permite poner en perspectiva las cifras actuales. Ese año, Plasencia registraba en torno a 2.367 personas desempleadas, un volumen muy similar al que presenta hoy la ciudad, aunque en un contexto económico completamente distinto. En 2007, el peso de la construcción seguía siendo determinante: generaba una parte sustancial del empleo local y mantenía un dinamismo que hacía pensar en un ciclo expansivo sostenido. Sin embargo, aquella aparente fortaleza escondía una elevada dependencia del ladrillo y una estructura laboral poco diversificada.

Hoy, en 2025, con 2.576 desempleados, la cifra es algo mayor que la de 2007, pero la composición del mercado laboral ha cambiado profundamente. La construcción ya no actúa como motor y el sector servicios, aunque mayoritario, muestra signos de saturación y fragilidad estacional. A diferencia de 2007, la actual situación no se interpreta como la antesala de una crisis estructural, sino como el resultado de un mercado laboral que ha sobrevivido a varias sacudidas –la recesión financiera, la pandemia y la digitalización acelerada–, pero que todavía carece de un tejido productivo capaz de absorber con estabilidad a toda la población activa.