HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la oficina del Sexpe hay registrado un total de 1.564 mujeres. HOY

El paro desciende en noviembre tras el repunte de otoño y baja de los 2.600 desempleados

El último mes aporta un respiro al empleo en Plasencia con 105 parados menos y rompe la tendencia otoñal, aunque persisten brechas por género y edad

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Plasencia cerró noviembre con 2.576 personas desempleadas, lo que supone una reducción de 105 inscritos respecto a octubre, cuando la cifra se situó en ... 2.681. El descenso devuelve al municipio a la senda de la moderación que se había observado antes del repunte otoñal y consolida, de momento, un cierre de año más favorable que el de ejercicios anteriores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  4. 4 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  5. 5 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  6. 6 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  7. 7 Irene de Miguel critica que el PP ahora pida que gobierne la lista más votada
  8. 8 Convocado el concurso para cubrir 900 vacantes de Administración General
  9. 9

    La pista de hielo de Cáceres empieza a llenarse entre críticas por el precio
  10. 10

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El paro desciende en noviembre tras el repunte de otoño y baja de los 2.600 desempleados

El paro desciende en noviembre tras el repunte de otoño y baja de los 2.600 desempleados