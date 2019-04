El parking de Velázquez enfrenta al Ayuntamiento de Plasencia y la Diputación El aparcamiento de Velázquez lleva un mes parado. :: a. solé Cordero aseguró ayer que la paralización del aparcamiento se debe a problemas técnicos y Pizarro aseguró que el motivo es solo político A. B. H. PLASENCIA. Martes, 30 abril 2019, 08:22

La paralización de las obras del aparcamiento de la calle Velázquez enfrenta al Ayuntamiento y a la Diputación. Los trabajos, que se financian con cargo a los fondos europeos logrados de forma conjunta por las dos administraciones, fueron parados hace un mes al detectarse, según la institución provincial, defectos en el proyecto que requieren un modificado que incrementará el coste final de la obra -cuya terminación el próximo agosto está en el aire- en unos 222.000 euros más.

Con el fin de conocer en qué situación se encuentra la solución a Velázquez, el Ayuntamiento convocó el pasado 17 una reunión de la comisión de seguimiento de los fondos europeos y solicitó que estuviera en la misma la presidenta de la Diputación, Rosario Cordero. Sin embargo, ni obtuvo respuesta ni ayer acudió la presidenta a la cita, a pesar de que sí estuvo en Plasencia. Para el alcalde, Fernando Pizarro, «una desfachatez» que pone de manifiesto que «quieren escurrir el bulto y no asistir a ninguna reunión para dar explicaciones sobre la paralización, porque ésta solo responde a motivos políticos». Según el primer edil, «la Diputación quiere inyectar en el ciudadano la idea de que la obra se ha parado por el Ayuntamiento, pero no es así; ha sido la institución provincial y lo ha hecho por motivos políticos», insistió. Porque, recordó, «ha encontrado defectos en un proyecto que no vio en los ochos meses durante los que lo estuvo revisando».

Por su parte, y aunque no acudió a la reunión convocada por el Ayuntamiento, Rosario Cordero señaló ayer en el complejo cultural Santa María -en la firma de convenios con diferentes ayuntamientos del norte para obras asistenciales- que la paralización de la obra del aparcamiento de Velázquez «no es un asunto político ni de las elecciones». Simplemente, dijo, «la Diputación no puede seguir ejecutando un proyecto cuando la empresa ha detectado que existe un problema, porque nosotros queremos hacer una obra para Plasencia de la máxima calidad».

Por otro lado, más allá de Velázquez, el concejal de fondos europeos, José Antonio Hernández, aseguró ayer que el resto de obras financiadas con cargo a los logrados con la Diputación van igualmente con retraso. «No sabemos nada de la Eulogio González, ni de la Puerta Berrozana ni de la administración electrónica». Por eso el edil popular se preguntó: «¿Cuáles son las razones por las que a un mes de las elecciones todo está parado?».