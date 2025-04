El parking del puente Trujillo limitará el sistema rotatorio a solo una planta

Justo un mes después de la puesta en marcha del sistema rotatorio en el parking de Eulogio González y de la limitación de dos ... horas para aparcar, el Ayuntamiento de Plasencia ha reconocido finalmente que la medida de movilidad no ha funcionado. Lo ha hecho en una reunión ante las asociaciones y federaciones de Plasencia, a las que ha trasladado una nueva estrategia en torno a los aparcamientos municipales de la ciudad, que entrará en vigor en los próximos días.

Unos y otros mantuvieron ayer una reunión donde trataron de acercar posturas, aunque el colectivo empresarial no salió del todo satisfecho. Creen que la solución a todos los problemas es instaurar una pequeña tarifa por aparcar, pero el Consistorio sigue enrocado en su posición de no cobrar nada de nada. «Los establecimientos incluso nos haríamos cargos de ese desembolso, pero el Ayuntamiento no quiere», se lamentaba uno de los empresarios.

El equipo de gobierno de Fernando Pizarro sigue apostando por dar continuidad al sistema rotatorio gratuito, pero con matices. Para empezar, en el parking de Eulogio González del puente Trujillo se habilitará una planta dedicada exclusivamente a aparcamientos rotatorios, «optimizando así el uso del espacio y facilitando la rotación de vehículos». Las otras dos plantas serán de libre acceso, pero no se reservarán plazas para vecinos o trabajadores. Entrará en funcionamiento de inmediato.

El sistema rotatorio se trasladará en los próximos días a los otros dos grandes aparcamientos municipales de la ciudad. El del parque de La Isla destinará 50 de las 348 plazas a rotación, es decir, con limitación de dos horas para dejar estacionado el coche. «Se mejorará la disponibilidad de estacionamiento en una zona de alto tránsito», dicen desde el Ayuntamiento. En cuanto al aparcamiento de la calle Velázquez, en Sor Valentina Mirón, se asignarán 40 de las 302 plazas para esa rotación de dos horas, «contribuyendo a una mayor fluidez y accesibilidad en la zona». Ambos sistemas rotatorios tendrán que esperar a que la zona esté señalizada.

En relación a las plazas de aparcamiento en áreas externas, ambas partes acordaron que las negociaciones se retomarán en unos meses. Esto se debe a que esas plazas necesitarán ser gestionadas a través de una aplicación que actualmente está en proceso de desarrollo. «Este sistema permitirá un control más eficiente y una mejor gestión de los espacios disponibles», asegura el Ayuntamiento.

Los empresarios piden aplicar el sistema rotatorio en la plaza Obispo Amadeo, plaza San Pedro de Alcántara, plaza del Salvador, ambulatorio Luis de Toro, plaza San Calixto y mitad del parking del Puente Nuevo, frente a la estación de autobuses.