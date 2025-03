El parking de Eulogio González de Plasencia tendrá rotación en noviembre

Desde la apertura del parking de Eulogio González en agosto de 2021, es complicado encontrar una plaza libre en este aparcamiento porque son mayoría ... los que lo utilizan como si se tratara de su garaje privado. Con el fin de evitar este mal uso de un aparcamiento público y gratuito, hace casi un año y medio que el Gobierno local anunció que se instalaría señalética para limitar el uso de la plaza a 48 horas y que se multaría a quien incumpliera la norma.

Ese objetivo se quedó solo en una buena intención, pero ahora el Ayuntamiento de Plasencia ha retomado fuerzas y va un paso más allá. Quiere transformar el parking de Eulogio González en un aparcamiento rotatorio que permita estacionar a los residentes, dinamizar el comercio del barrio y sancionar a quienes se salten los límites impuestos.

El proyecto ya está diseñado y también está reservada la inversión necesaria para ejecutarlo. El montante total asciende a 14.00 euros, que estarán dedicados a instalar un sistema de acceso y control de vehículos que permita la rotación mediante lectores de matrículas, tanto de entrada como de salida.

«Hay muchos coches que no se mueven nunca y la Policía Local no tiene herramientas ni tan siquiera para llamarles la atención o ponerles algún tipo de sanción. Y lo que queremos agilizar el comercio, la hostelería y los servicios de la zona centro y aledaños. Ahora mismo no se está consiguiendo», decía David Dóniga, concejal de Movilidad.

Los planes del Ayuntamiento es que en septiembre comiencen conversaciones y reuniones con las asociaciones de comerciantes, de hosteleros y de vecinos para definir ese periodo de rotación. En esos encuentros también habrá que debatir de qué forma se discrimina entre vehículos de residentes y vehículos de personas de paso.

Habrá que delimitar el horario de la actividad rotatoria, el tiempo máximo de estacionamiento en el periodo de rotación y el régimen sancionador en caso de incumplimiento. Por este motivo, esta nueva medida también va a implicar una modificación de la ordenanza para que se inscriba en un marco legal.

Se prevé que el proyecto esté acabado y entre en periodo de pruebas a finales de octubre. En noviembre, según Dóniga, deberá estar implantado definitivamente.

De momento, no está contemplado instalar este sistema de rotación en el parking de Sor Valentina Mirón, «ya que tiene menos problemas», a juicio de David Dóniga. Ambos aparcamientos, sin embargo, sí tendrán un sistema de vigilancia de 24 horas al día monitorizada por la Policía Local.