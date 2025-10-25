El Parador recibe a la Sociedad Extremeña de Aparato Respiratorio

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Parador Nacional de Plasencia acoge hoy, a partir de las diez de la mañana, la XII Reunión de la Sociedad Extremeña de Aparato Respiratorio (SEAR), organizada por el Servicio de Neumología del Hospital Virgen del Puerto. El encuentro reunirá a los principales referentes clínicos e investigadores de Extremadura y centros invitados.

A las 10.30 horas se abrirá la primera mesa científica centrada en la carga hipóxica, a la que seguirá, media hora más tarde, una revisión sobre la hipersomnolencia residual. Tras una pausa, la actividad retomará el ritmo a mediodía con una ponencia sobre la compleja relación entre apnea obstructiva del sueño e hipertensión arterial. Posteriormente, hacia las 12.45, se abordará la ventilación automática en el síndrome de hipoventilación por obesidad, antes de dar paso, a las 13.15 horas, a una sesión dedicada al impacto del trastorno respiratorio del sueño durante el embarazo.

La reunión hará un alto para el almuerzo entre las 14.00 y las 16.00, franja tras la cual tendrá lugar la Asamblea General de la SEAR, prevista de 16.00 a 17.00 horas, que pondrá el broche institucional a la jornada.