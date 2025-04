Palmitos por palmeras para frenar al picudo rojo en Plasencia

Ana B. Hernández Lunes, 24 de enero 2022, 07:32 Comenta Compartir

El picudo rojo continúa matando palmeras en Plasencia. Según los datos facilitados por Sergio López, concejal de Medio Ambiente, «de las 62 palmeras públicas que teníamos, ya hemos enterrado 16».

Las dos últimas pertenecían al palmeral de la plaza de San Calixto, que es el más representativo de la ciudad, pero, además, de las 46 que quedan en pie «hay 14 que tienen problemas y que, de hecho, no sabemos si se pueden salvar, porque en algunas se ha comenzado a pudrir el tronco y se está rompiendo», añade el concejal. Árboles, por tanto, que se van retirar por el peligro que suponen para la seguridad de los ciudadanos.

Porque lo cierto es que, reconoce Sergio López, «el tratamiento contra el picudo recomendado por las administraciones competentes, que es el que estamos aplicando, a veces funciona y otras no, en algunas palmeras sí y en otras no».

Medio Ambiente ultima un plan de reposición para sustituir a los 200 árboles perdidos

Por eso, aunque se continuará con él para salvar a las palmeras que sea posible, deja claro el edil de Medio Ambiente, las que ya se han tenido que retirar serán sustituidas por palmitos. «Un árbol de un aspecto similar al de la palmera, como se puede ver por ejemplo en el parque infantil del tráfico, donde hay muchos, pero al que no ataca el picudo rojo».

Es la especie elegida por Medio Ambiente, «porque permite que las zonas donde había palmeras mantengan ese aspecto tropical, el que se quiso dar con el diseño original a la zona de turno». No obstante, López señala también que los palmitos no serán los únicos árboles que se plantarán en sustitución de las palmeras. «En algunos espacios, en función del terreno y la profundidad del suelo, podemos plantar otros diferentes, especies arbóreas como el arce que no son de la familia de las palmeras».

No en vano, Medio Ambiente está ultimando con las empresas responsables del cuidado de los jardines un plan de reposición para sustituir los 200 árboles aproximadamente que se han perdido en la ciudad en los últimos años, «para mantener la masa arbórea», y de los que, hasta la fecha, aunque el número crecerá, 16 son palmeras.

Todas las que se han retirado hasta el momento, la mayoría palmeras canadienses, están enterradas en la escombrera de la antigua carretera de Salamanca, después de que el Ayuntamiento solicitara y lograra el permiso por parte de la Junta para utilizar el espacio como cementerio de palmeras. En el mismo terminarán las nuevas con las que acabe el picudo rojo, el escarabajo de origen asiático con capacidad para devorarlas hasta provocar su muerte y que sigue sin tener ningún depredador natural.

El insecticida que se utiliza para tratar de curar a las palmeras afectadas por el picudo se usa también cuando la palmera muere. En este caso, detalla Sergio López, «rociamos la palmera muerta con el insecticida, la quitamos, la volvemos a rociar de nuevo en el suelo, la envolvemos y la enterramos a una profundidad de dos metros en la antigua escombrera». Y, por último, se rocía de nuevo con el mismo producto el agujero «para que lo que hemos enterramos allí no sea capaz de salir».