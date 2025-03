«He tenido que pagar 400 euros por los daños que me han hecho al coche en este parking de Plasencia»

En su estreno, hace poco más de un año, fueron las goteras las que causaron daños en los vehículos estacionados y ahora, a pesar ... de las cámaras de vigilancia, los coches siguen sufriendo desperfectos por el vandalismo.

La asociación de vecinos Intramuros, que se ha venido haciendo eco de las quejas de los usuarios del parking de Eulogio González, pidió al Ayuntamiento más vigilancia, limpieza y medidas que impidieran el uso de la instalación por parte de toxicómanos. Para acabar con los problemas que se daban en la instalación: robos y destrozos en los coches, suciedad en las tres plantas y mal uso de los huecos de escaleras por parte de drogadictos e indigentes.

Con este fin se intensificaron las labores de limpieza, se cerraron con rejas los huecos de las escaleras y se instalaron, hace poco más de una semana, cámaras de vigilancia. Según detalló entonces el concejal de Interior, David Dóniga, dos cámaras en cada una de las tres plantas que tiene el parking conectadas con la sede de la Policía Local.

Pero lo cierto es que los destrozos siguen. Los últimos, el pasado viernes, con las cámaras supuestamente ya operativas. «El problema es que las cámaras no funcionan», afirma Marisol Asensio Cáceres, una de las usuarias del parking cuyo vehículo ha sido objetivo de actos vandálicos. «En realidad solo graban las cámaras que están a la entrada y salida del aparcamiento, pero no las que hay en las plantas, así que de nada sirve que las hayan instalado», critica.

Un estacionamiento temporal

De la misma forma, fuentes policiales aseguran a este periódico que esas cámaras, como las instaladas igualmente en el aparcamiento de Velázquez, no están funcionando. «Así que nada ha cambiado, su instalación ha servido de poco y los actos vandálicos, los robos en los coches continúan», resume Marisol Asensio. «Yo ya no dejo el coche por las noches aquí, he alquilado una cochera porque no hay seguridad ninguna, porque cada mañana no sabías cómo te ibas a encontrar el coche», afirma.

En su caso, «he tenido que hacer frente a una factura de casi 400 euros por los destrozos que me han hecho al vehículo, porque me arrancaron la batería cortando todos los cables que se encontraron», detalla. Ocurrió antes de la instalación de las cámaras, «pero he constatado que con ellas nada ha cambiado, que los destrozos siguen, así que son cada vez menos los que se atreven a dejar por las noches el coche en este parking; una lástima que su uso vaya a menos porque está muy bien».

No obstante, cabe recordar, que este aparcamiento de Eulogio González se diseñó, construyó y entró en servicio no para hacer las funciones de garaje privado, sino como un estacionamiento público de uso temporal que permitiera paliar el déficit de plazas en los alrededores del centro y supusiera un respiro para quienes van a esta zona a trabajar, a hacer gestiones, de compras o de turismo.

De hecho, el mal uso del parking por parte de algunos vecinos es otro de los problemas que se han dado en Eulogio González, en una infraestructura en la que se han invertido 1,5 millones de euros y que es un elemento esencial de la remodelación del entorno de Trujillo.