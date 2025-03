«Mi padre murió en el hospital y nadie me avisó, me enteré cuando llegué a la habitación»

Ocurrió el pasado 14 de diciembre en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. «Mi padre estaba enfermo y ese día se encontraba peor», recuerda ... su hija, Julia Fernández. «Llamé a su médico de cabecera para que le viera y decidió que había que trasladarle hasta el hospital».

Lo hicieron en una ambulancia. «Llegamos a Urgencias sobre las once de la mañana y no fue hasta cerca de las nueve de la noche cuando le subieron a una habitación de la quinta planta». Julia se quedó hasta hablar con la geriatra que vio a su padre.

«Me dijo que estaba muy malo, que de esta no iba a salir», asegura. «Entonces yo le expliqué que tenía también a mi madre en casa, con demencia, y que me iba a acercar a casa para decirle a una vecina que la cuidara y me subía de nuevo al hospital».

Sin embargo, según el relato de esta vecina de Plasencia, «la médico me dijo que no era necesario, que mi padre se iba a morir pero no esa noche, que no era para tanto o que no iba a ser tan rápido». Por eso, decidió volver a casa con su madre. Lo hizo, asegura, «después de hablar con los sanitarios de la planta y dejar mi número de teléfono en el puesto de control y pedirles, por favor, que si surgía cualquier problema, que ante cualquier incidencia, me avisaran».

Julia Fernández pasó la noche en casa con su madre. Y al día siguiente, sobre las nueve de la mañana, volvió al hospital para ver cómo se encontraba su padre. «Llevaba el neceser con sus cosas, porque el día anterior no me había dado tiempo, para poder asearle», detalla. «Y cuando me acercaba a la habitación, vi que la puerta estaba abierta; pensé, le están arreglando, llego a buena hora».

Pero no fue así. Cuando llegó a la habitación se encontró con que su padre no estaba y que la cama estaba hecha. «Me quedé parada, me puse nerviosa, me temí lo peor y pregunté al personal que estaba en la habitación: ¿Dónde está mi padre?».

Le indicaron que preguntara en el puesto de control. «Y allí fui ya llorando a preguntar y allí la supervisora me dijo que mi padre había fallecido, pero que no me preocupara, que había muerto como un angelito, que no se había enterado de nada».

Humanidad

En el certificado de defunción de José Fernández Huerga figuran las 6.45 como hora de la muerte. «Fue cuando la enfermera que fuera a la habitación comprobó que había muerto», concreta Julia Fernández, que lamenta que ni a esa hora ni después, nadie la avisara.

«No voy a denunciar ni a presentar ninguna queja, porque nadie me va a devolver a mi padre», afirma. «Pero sí quiero que se conozca lo que me ha ocurrido para ver si es posible que a nadie más le ocurra; este abandono tan tremendo que hay, no puede ser, hay que avisar a la familia, más cuando se pide, es cuestión de humanidad, nada más».

Julia supo que su padre había muerto cuando vio la cama hecha, pero no pudo verle. «Pregunté dónde lo tenían y me encontré con que lo que tenía que hacer era llamar a la funeraria y esperar a que llegaran para trasladarle al tanatorio». Y eso fue lo que hizo. Pasar la mañana del 15 de diciembre en las Urgencias esperando la llegada de la funeraria, «sin poder ver a mi padre hasta entonces, después de no haberle podido acompañar en sus últimos momentos». José Fernández Huerga fue enterrado el 16 de diciembre en el cementerio de su pueblo.

La Consejería de Sanidad ha declinado hacer declaraciones respecto a este caso particular.