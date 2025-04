Paco Santos: «Sabía que no iba a ser fácil, pero con empeño e ilusión lo he conseguido»

No tiene ningún cargo social o político, pero es uno de los personajes más reconocibles y reconocidos de la escena placentina. No tenía fácil convertirse ... en la persona que es hoy y con la que había soñado ser desde niño, pero su afán de superación derribó todas la barreras. Casi cuatro décadas después de aquellas fantasías infantiles, hará el pregón de las ferias. Pero más que un pregón, será un reconocimiento a su carrera. Es Paco Santos.

–Pregonero de las ferias. ¿Cómo se lo ha tomado su entorno?

–Para la gente que me rodea, tanto la familia como los amigos, ha sido una alegría. Es un orgullo, porque te lo tomas como un reconocimiento a todo lo que hemos trabajado, tanto mi equipo como yo. Estamos todos muy contentos por tener el honor de dar este año el pistoletazo de salida a las ferias.

RECUERDOS DE RADIO«La echo de menos, incluso con nostalgia. Es una pena que cada vez haya menos programación local»PACO SANTOS MUSIC«Mi intención es dar paso a la gente nueva de mi equipo, que son iguales o mejores que yo»

–¿El pregón ya está perfilado?

–Tengo más o menos un esquema de lo que quiero decir, aunque me queda redactarlo y organizarlo un poco mejor. Me gustaría que fuera un pregón que recordara cómo he vivido las ferias desde que era pequeño hasta la actualidad. También quiero que haya animación y fiesta, porque es con lo que me relaciona la mayoría de los placentinos. No quiero desvelar ninguna sorpresa, pero intentaré que la gente lo disfrute tanto como yo.

–¿Recuerda la primera vez que se cruzó un micrófono o un plato de dj por sus manos?

–Desde muy pequeño, ese mundo siempre ha sido mi sueño. Desde que tengo uso de razón, mis juegos consistían en improvisar programas de radio. Investigaba durante horas sobre toda la música que caía en mis manos y jugaba a presentar programas imaginarios. Ya en el 86, siendo todavía un crío, empecé a colaborar en emisoras como Radio Plasencia Centro. Desde siempre, he tenido muy claro que me quería dedicar a eso. Sabía que no iba a ser fácil, porque tengo un problema de tartamudez, pero con empeño y con ilusión lo he conseguido.

–A pesar de ese condicionante, la transformación es tremenda cuando está detrás de un micrófono.

–Efectivamente, es algo curioso. Ni psicólogos ni especialistas en logopedia han conseguido dar con el quid de la cuestión o descifrar lo que sucede en mi cabeza. Nadie sabe por qué, cuando estoy con un micro, no hay esos bloqueos. Creo que es porque este mundo siempre ha sido mi sueño y me transformo en otra persona... O quizás, mejor explicado, me veo como alguien con quien siempre he soñado ser, como una persona a la que le gusta hacer feliz a la gente y hacer bailar. En esa situación, los bloqueos desaparecen momentáneamente y es todo más sencillo.

–¿Se acuerda de su primera experiencia profesional?

–La primera vez que me contrataron fue para la emisión local de 'Los 40 Principales'. Empecé en una emisora de publicidad grabando cuñas y, a raíz de ahí, el director de la Ser, que por entonces era Juan Carlos López, me dio la oportunidad de formar parte del equipo de 'Los 40'. Era a finales de los 80. Tenía 16 años y aún ahora, cuando escucho las grabaciones, me resulta complicado identificarme. No tenía la voz hecha, era un poco de pito. Y durante todo ese tiempo, compaginé mis labores en la radio musical y eventos privados.

–¿A través de qué grupos nació su pasión por la música?

–Como empecé a finales de los 80, cualquier formación de la movida madrileña era un descubrimiento. Me encantaba gente como Mecano, Nacha Pop o Los Secretos, que fueron los que me empezaron a despertar el gusanillo por la música. Incluso en la estética, lo revolucionaron todo. Eso me llamó mucho la atención.

–¿Echa de menos la radio o pinchar en discotecas?

–Sobre todo la radio. Esa magia y ese encanto los echo de menos, incluso con nostalgia. Es una pena que cada vez haya menos programación local en las emisoras y que haya tantos profesionales de la zona que se hayan quedado por el camino.

–¿En qué momento se da cuenta de que los eventos privados son una buena forma de ganarse la vida?

–Mi objetivo siempre ha sido hacer disfrutar a los demás, con la música como herramienta. Si además de eso, podía ganar un dinero, pues genial. No todo el mundo puede decir que puede ganarse la vida haciendo algo que le gusta. Pero no lo tenía muy claro, no toda la gente me animaba. Me decían que esto de la música era algo temporal y que me iba a cansar porque era muy sacrificado. Pero aquí sigo, después de tantísimos años y tras haber formado un equipo y una empresa consolidada.

–Hábleme de Paco Santos Music.

–Somos unas diez personas entre dj's, montadores y animadores, aunque en temporada alta siempre hay que buscar a alguien más. Me gustaría dar el relevo poco a poco a las nuevas generaciones. Y aunque estoy contentísimo de que la gente siga confiando en mí y que quieran que esté personalmente en los eventos, evidentemente no me puedo dividir. Mi intención es dar paso a la gente nueva de mi equipo, que son iguales o mejores que yo. Hay que darles una oportunidad y así lo estamos haciendo. Me pueden suplir sin problemas.