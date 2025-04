Los pabellones lucen el lema de Plasencia

Lunes, 24 de enero 2022, 07:32 Comenta Compartir

El lema de Plasencia está de moda. No solo luce en la nueva estación de tren, sino ahora también en los pabellones militares o, lo que es lo mismo, la futura residencia de mayores. Aquí está en el módulo de conexión levantado entre los dos edificios y está bien escrito: 'Ut placeat Deo et hominibus'. Nada que ver con lo que ocurrió en la estación de tren, donde se alteró el orden de las palabras hasta dejarlo sin sentido ('ut place et deo at homini bus'). La corrección lo ha mejorado, ha colocado de forma correcta las palabras, pero ha puesto Placeat con mayúscula y no Deo.