Lourdes Barroso González, nombrada nueva decana de los jueces de Plasencia

Lunes, 15 de noviembre 2021, 07:23

Es jueza desde 2007 y está al frente del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Plasencia desde mayo de 2015 como magistrada. Se llama Lourdes Barroso González, es de Ahigal, se licenció en Derecho en 2004 por la Universidad de Salamanca y se ha convertido a sus 40 años en la nueva decana de los jueces de Plasencia, cargo en el que lleva una semana en sustitución de Elena Sánchez.

«En Plasencia no hay elección a decanato porque no hay más de diez juzgados, por eso el cargo lo asume el que tiene más antigüedad como jueza», explica. Y en el caso de Plasencia, es ella. «Y asumo el cargo con prudencia, porque no lo he ostentado antes, y con sentido de la responsabilidad». Porque de ella y su gestión dependerá ahora la marcha de los juzgados placentinos. «Del reparto de los asuntos, de la atención al ciudadano y, en general, de las necesidades que se vayan planteando». Por eso, entre las tareas en las que ya adelanta que trabajará, será en la petición de un segundo juzgado de lo penal para Plasencia.

«Estamos contentos con la creación del quinto juzgado mixto», señala, de un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción en el que se ven asuntos civiles y penales, «porque ha descargado un poco de trabajo al resto». Pero, añade, «es preciso un segundo juzgado de lo penal por la cantidad de asuntos que tramita al atender los partidos judiciales de Plasencia, Navalmoral y Coria». Porque, deja claro la nueva jueza decana, «la administración de justicia es un servicio ciudadano y, por ello, la resolución de los conflictos se tiene que llevar a cabo cuanto antes».

La decisión última

Aunque asegura que en los juzgados placentinos «no hay quejas por retrasos, los tiempos de resolución de los conflictos no son largos, mi propósito, como el de todos los jueces, es que esos plazos no se alarguen; no podemos tardar 10 meses en poner una sentencia porque entonces la tutela puede dejar se ser efectiva, porque para entonces quizás el interés del ciudadano ha cambiado».

Aunque en su familia no hay tradición judicial, «creo que desde que estaba en EGB ya quería estudiar Derecho», reconoce. Lourdes Barroso quería ser abogada, pero en el último curso de la carrera, «en el transcurso de una charla que nos dieron sobre las diferentes salidas laborales, decidí que quería intentar ser jueza». Explica que «me gustó la idea de tomar la decisión última». Y aunque reconoce también que esto puede ser lo que resulte más difícil, «me gusta porque te queda la sensación de que has ayudado a resolver un conflicto». El motivo por el que estudió Derecho, por el que solo tres años después de licenciarse aprobó la oposición de juez, «aunque me gustaría que los juzgados asumieran menos carga de trabajo, para poder dedicar a los asuntos más tiempo del que tenemos».