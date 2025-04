La oposición de Plasencia: «El grupo de trabajo para negociar el presupuesto es un paripé» PSOE, UP y Cs pidieron al PP que no publicara la foto de la reunión y dicen que con los datos facilitados no pueden hacer aportaciones

ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 14 de febrero 2022, 13:25 Comenta Compartir

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Plasencia se sienten ninguneados por el PP. Los portavoces de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos han comparecido esta mañana para dejar claro que «lo del grupo de trabajo para negociar el presupuesto es un paripé». Alfredo Moreno, Mavi Mata y Francisca García aseguran que con los datos que el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, les entregó en la reunión celebrada el pasado viernes, no pueden hacer ninguna aportación.

«Lo que se hizo el viernes fue un paripé para una foto que pedimos que no se publicara y no se nos hizo caso, es una falta de respeto», ha señalado el portavoz socialista. «Es una vergüenza que se nos utilice porque eso supone no solo que se ríen de nosotros, sino también de todas las personas a las que representamos», ha dicho Mavi Mata. «Lo que hace el PP es solo pura propaganda», ha resumido Francisca García.

Los tres portavoces han dado una nueva rueda de prensa conjunta para denunciar otra vez no solo la falta de información y transparencia con la que se encuentran para poder realizar su labor de oposición, sino también el intento del PP de maquillar esta realidad. Lo han hecho después de que el pasado viernes el concejal de Hacienda les convocara a una reunión en el Ayuntamiento, para iniciar la negociación del presupuesto, y se enviara después a los medios de comunicación una nota y una foto de ese encuentro que, según la oposición, no se corresponde con lo que allí ocurrió y motivo por el que pidieron que no se difundiera esa imagen.

Han recordado que la constitución de un grupo de trabajo para negociar la elaboración de los presupuestos ya se debería haber realizado el pasado año, porque fue en diciembre de 2019 cuando la Corporación en su conjunto se comprometió a ello al aprobar de forma unánime una moción en este sentido presentada por Cs. El pasado año no se cumplió. Y en este, «en septiembre se nos dijo que se contaría con nosotros desde el minuto uno para elaborar el presupuesto de 2022 y ese minuto uno ha sido la reunión del pasado 11 de febrero», ha recordado Moreno.

«Ni para febrero ni para mazo»

Pero, además, los datos facilitados por Hernández a los grupos de la oposición «nos impiden poder realizar aportaciones, porque no nos han dado los ingresos, la previsión de gastos es de 2021 y el plan de contrataciones es otra mentira», han coincidido. «En ese plan se recogen 55 contratos, como el concejal de Hacienda ya había anunciado en rueda de prensa, pero 37 de los mismos ya aparecían en el plan del pasado año», ha detallado el portavoz socialista.

Han acusado al PP de llevar a cabo «una política cortoplacista, basada en titulares que no reflejan la realidad», de «vender una participación que no es real como lo demuestra también la no convocatoria de los consejos», de «no tener ganas de trabajar, como ya les hemos dicho en pleno». De hecho, según Moreno, «el presupuesto no va a estar ni en febrero ni en marzo».

Los portavoces de los tres grupos de la oposición no quieren otra «foto manipulada, que es solo una tomadura de pelo, porque es una escenificación teatral de una negociación irreal», pero sí nuevas reuniones «en las que se nos den los datos con los que hacer aportaciones, porque queremos trabajar por mejorar esta ciudad». Moreno, Mata y García reclaman al PP seriedad y a los ciudadanos, «que abran los ojos y no se dejen llevar solo por fotos».