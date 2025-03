Toda la oposición placentina apoya a la alcaldesa de San Gil en su denuncia de la parálisis municipal

REDACCIÓN Martes, 28 de diciembre 2021, 20:28 Comenta Compartir

Los portavoces de los grupos del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Plasencia han respaldado públicamente este martes a la alcaldesa de San Gil en su queja sobre la parálisis que cree que afecta a varios departamentos municipales, y que está dilatando repetidamente el trámite de varios proyectos importantes para los vecinos de la entidad local menor.

«Llevamos desde abril –explica Ester Sánchez– detrás de Urbanismo, y así lo demuestran los comprobantes del registro y de las comunicaciones enviadas, para que haga un trámite en el que no tiene que intervenir la Junta, y que de no cumplimentarse, pone en peligro nuestra participación en los planes bianuales de la Diputación Provincial». La regidora de San Gil denuncia «la inoperancia de un Ayuntamiento que no funciona, en el que parece que no hay nadie que se ocupe de que las cosas se hagan como deben hacerse».

«Tenemos ya –amplió Sánchez–, la financiación para el nuevo centro de salud de la población, porque el actual se nos queda pequeño y no cumple algunos requisitos de accesibilidad, algo muy importante para nosotros. Pero no podemos seguir adelante con el proyecto porque Urbanismo del ayuntamiento de Plasencia no hace la gestión». «Urbanismo y padrón son las dos competencias que nosotros no podemos gestionar, y pagamos una cuota para que nos lo tramite nuestro ayuntamiento matriz, que es el de Plasencia, pero este no nos atiende», amplía la regidora, que añade que lleva «desde junio intentando que me den un padrón actualizado».

La alcaldesa denuncia «la nefasta gestión», y cree que «en el Consistorio «reina el oscurantismo y da la sensación de que esto es un barco sin timonel, y en su deriva nos arrastra a los que dependemos de él».

Los tres portavoces municipales

Los tres portavoces municipales que acompañaban a Sánchez explicitaron el apoyo a sus palabras. «Si hay un departamento municipal que funciona mal, ese es Urbanismo, que frena los trámites que no le interesan, como ocurre con las peticiones de San Gil», afirmó el socialista Alfredo Moreno. «Esta Navidad nos acercamos a felicitar las fiestas a los empleados municipales y en Urbanismo había una persona, y eso no puede ser, ni siquiera porque haya personal de vacaciones», detalló el portavoz del PSOE, que añadió que esta situación «sería impensable en una empresa privada». «Llevamos cinco meses –precisó Moreno– para tramitar una modificación del PGM que es sencillísima; cuatro años han tardado en traspasar a la Junta los terrenos municipales donde se hará el colegio de Las Huertas de La Isla; un año y medio llevan tramitando el expediente de expropiación forzosa de las casas de la puerta de Talavera; y así sucesivamente».

«La dejadez y la inacción en lo que plantean la oposición o la alcaldesa de San Gil son una tónica habitual de este equipo de gobierno municipal», lamentó Mavi Mata, de Unidas Podemos, que recordó que «las carencias en los departamentos de Urbanismo, Registro y Contratación las venimos detectando durante toda la legislatura». «No es una cuestión del personal municipal, sino de la mala planificación del Consistorio», añadió Mata. Por último, Francisca García, de Ciudadanos, denunció «la falta de transparencia del Ayuntamiento, que en esta materia incumple la ley».

