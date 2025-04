La oposición dice que falta personal para atender los servicios municipales de Plasencia

Los principales grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Plasencia, PSOE y Unidas Podemos, se han puesto de acuerdo estos días para denunciar ... que el Consistorio placentino tiene falta de personal para atender los servicios municipales.

Las primeras en hacerlo, en rueda de prensa, fueron las concejalas de Unidas Podemos. Mostraron su «preocupación» porque dicen que han estado recibiendo «muchas quejas de pequeñas empresas que tienen pagos pendientes con el Ayuntamiento». Aseguraron que en el departamento de tesorería, responsable del pago a proveedores, «no se estaban cubriendo ni jubilaciones ni vacantes».

Para UP, ese departamento se encuentra en una situación «absolutamente precaria, ya que solo tiene dos personas trabajando para toda Plasencia». Creen que el ritmo de incorporación de nuevos trabajadores «ha saturado totalmente el pago, no solo a proveedores, sino también a las nóminas de la Universidad Popular».

Mavi Mata, portavoz de UP, reconoció que la falta de pago se extiende a los propios grupos políticos: «Están sin cobrar absolutamente nada los concejales y concejalas que no tenemos liberaciones. Esto es una mala gestión de los recursos humanos». Pidió a Álvaro Astasio, concejal delegado, que saque «un contrato por carga de trabajo para que se regularice la situación actual de impagos y de trabajo pendiente».

El equipo de gobierno, en uno de los últimos plenos, explicó que hay trabajadores que voluntariamente están haciendo horas extras en horas de tarde. «Pero ésta no es la solución; la solución debe pasar por no cargar de trabajo a la gente, por no explotar más a los trabajadores y trabajadoras funcionarios de este Ayuntamiento, que es lo que vienen haciendo de manera habitual, sino ampliar la oferta pública para que se pueda solventar una situación que viene de años atrás. Las personas que entran a trabajar en este departamento no tienen la culpa de que haya dos años de trabajo acumulado», insistía Mata.

Para la concejala de UP, este escenario juega en contra de las pymes: «No puede ser que digamos que estamos apoyando al comercio, a las pequeñas empresas, y resulte que no pueden pagar sus nóminas porque tienen facturas pendientes con el Ayuntamiento».

Críticas del PSOE

A esta denuncia de falta de personal se ha sumado el grupo municipal del PSOE al valorar el cierre de la Ciudad Deportiva (jueves y viernes) y de la Piscina Bioclimática (de jueves a sábado) por «mantenimiento de las instalaciones». Una justificación que no comparte el PSOE: «No es por mantenimiento, que no mientan. El motivo es que no tienen personal suficiente para mantener los servicios operativos».

Según el PSOE, esta situación no solo se encuentra en materia de deportes, sino también en «Tesorería, intervención, limpieza, brigada de obras, brigada verde, secretaria, contrataciones, policía local, rentas, urbanismo…».

Para Alfredo Moreno, portavoz socialista, 77 vacantes no están cubiertas: «Es decir, un 20% de los puestos de trabajo. Los trabajadores se van jubilando o dejan de trabajar y se amortizan las plazas. Así no puede trabajar un Ayuntamiento, así no se pueden mantener los servicios básicos».

Moreno cree que estas vacantes se reflejan en retrasos en la adjudicación de obras y servicios: «Luego les extraña que tarden seis meses en completar una licitación. Por enésima vez pedimos al gobierno del PP que haga su trabajo y cubra las 77 vacantes que tiene este Ayuntamiento. Y que deje de mentir diciendo que son sólo 14».