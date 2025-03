La oposición agradece la labor de López durante estos cinco años

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 11 de septiembre 2024, 08:08 Comenta Compartir

Seguramente, de todos los miembros del equipo de gobierno, Sergio López Casares era el que concentraba más simpatías en los grupos de la oposición. Así quedó de manifiesto cuando le dedicaron unas pocas palabras antes de que los 21 concejales le entregaran un pequeño obsequio para poner broche a su carrera en el Ayuntamiento de Plasencia.

«Desde el grupo municipal socialista, sentimos profundamente la decisión que tienes que tomar. No por la decisión de apartarte de la política, sino por el motivo de la renuncia. Nos alegramos por ti, porque vas a disfrutar más de tu familia, de tu mujer y de tus hijos», decía Alfredo Moreno, que agradeció a Sergio López «el respeto, la educación y el buen hacer» de estos cincos años. «Tu trabajo lo has hecho, no bien, lo has hecho muy bien», insistió el portavoz socialista.

En esa línea se pronunció Mavi Mata, portavoz del grupo Unidas Podemos: «Yo quiero agradecerle cada una de las veces que he contactado con usted. Ha estado las 24 horas siempre disponible. Cada vez que le he propuesto algo, siempre ha tenido su despacho y su teléfono abiertos. Se ve que no es solo un buen político, sino que también es una buena persona. Quiero agradecerle su tiempo y también su valentía, porque sé que en la última época usted ha hecho muchos esfuerzos».