Once meses con los cristales rotos

Lunes, 1 de abril 2024, 07:53

El pasado 3 de mayo, un incendio provocado en los contenedores de la calle Obispo Domingo, hizo estallar los ventanales del edificio de asociaciones del barrio de San Juan, aunque no cedieron en ningún momento. Once meses después, como ha denunciado Esther Sánchez Tapia, concejala del grupo municipal del PSOE, siguen en el mismo estado. Trabajadores del edificio aseguran que no hay riesgo de desplome, pero en su día, hubo un aviso que ponía «¡No acercarse a los ventanales! Hay posibilidad de desprendimiento de los cristales».