La oleada de vandalismo en el barrio placentino de San Miguel destroza numerosos coches

Hace dos semanas, este diario se hacía eco de una serie de actos vandálicos que estaba quitando el sueño a los vecinos del barrio de ... San Miguel, sobre todo a los propietarios de turismos que 'duermen' en la calle. A lo largo del mes de abril, más de una decena de coches habían amanecido sin sus espejos retrovisores. El problema, lejos de desaparecer, está cobrando en mayo unas dimensiones que han despertado un profundo malestar en todos los residentes, que dicen que no encuentran respuesta policial. Aseguran que ya hay más de treinta afectados.

El último coche destrozado ha aparecido en la mañana de este viernes en la calle Castilla, en las escaleras de la Plaza San Miguel. Tenía las puertas ralladas y habían descargado un extintor encima. «¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar los vecinos? Nos vamos a dormir tan tranquilos y sin saber si nuestro vehículo estará como lo dejamos en la noche anterior», se quejaba el propietario de uno los últimos turismos vandalizado.

Los vecinos cuentan que el primer coche asaltado tuvo lugar hace tres meses. Desde entonces, los gamberros han dañado más de 30 vehículos, destrozando espejos retrovisores, limpiaparabrisas y lunas y abollando la carrocería. Casi siempre, en la parte más próxima al río: paseo de la Rivera, aparcamiento del colegio infantil, callejón del Negro o calle San Cristóbal.

Si no están asegurados a todo riesgo, los perjuicios oscilan entre los 150 y los 600 euros. Algunos propietarios han optado por no arreglar sus coches a riesgo de que los vuelvan a asaltar. «Nadie se hace cargo de la reparación», aclara un dueño.

Los residentes han trasladado su inquietud a Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad, que les ha animado a denunciar todos los casos para que la Policía Nacional pueda iniciar una investigación. Han hecho caso y la comisaría, como ha reconocido a este diario, ha empezado a tramitar reclamaciones. Sin embargo, el problema no ha cesado. «Dicen que si no los pillan 'in fraganti', no pueden hacer nada», reconoce un denunciante.

Varios vecinos sí creen haber visto a algunos menores de edad corriendo tras golpear los coches. Unos dicen que proceden de la barriada de San Lázaro; otros, del alto de la carretera de Montehermoso. «Como han visto que sus actos no tienen consecuencia, no tienen miedo. Lo han cogido como moda. Antes se sentaban en la rotonda a tirar piedras. Ahora, a destrozar coches. Empezaron cuatro y ahora son una manada, algunos con palos y barras de hierro», señala una vecina, que explica que los dueños han optado por aparcar los coches en partes más altas de la barriada, dejando las vías donde viven prácticamente desérticas. Otros se pasan toda la noche en el balcón vigilando la calle.

«Les hemos dicho las horas a las que actúan, así que no entiendo que no hagan nada. Al menos, pedimos que pongan cámaras de vigilancia, porque no nos están dejando vivir», dice una de las afectadas. «Esto no puede seguir así o habrá que empezar a hacer batidas como en otras ciudades», avisa otro vecino.