La ocupación en el puente roza el 100%

Jueves, 9 de mayo 2024, 07:39 Comenta Compartir

J. C. R. El pasado puente del 1 de mayo dejó una ocupación hotelera del 98%. Así lo confirmó ayer Belinda Martín, concejal de Turismo: «Ha habido muchísimo turismo no solo el fin de semana, sino la semana al completo». Anticipó que «Plasencia durante la primavera recibirá miles de visitas» y añadió que «desde la concejalía seguiremos incentivando el turismo para que esto sea de manera continua, no solo puntual».