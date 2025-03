Ochenta euros de multa para quienes se cuelen en el centro de Plasencia sin autorización

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Lunes, 17 de enero 2022, 07:35 Comenta Compartir

Las tres cámaras de vigilancia ubicadas en las calles Rey, Coria y Talavera para controlar el acceso al centro placentino no funcionan. No porque estén estropeadas, sino porque no existe conexión con la Oficina de Recaudación de la Diputación, herramienta necesaria para que las cámaras cumplan la labor que llevó a su instalación en octubre de 2014.

Esto es que las infracciones que se recojan, las matrículas de los vehículos que acceden al recinto intramuros sin tener autorización para ello, lleguen al citado servicio provincial para que la tramitación de las sanciones se ponga en marcha.

Sin embargo, el hecho de que no funcionen «no da carta blanca a los ciudadanos para acceder al centro sin autorización», deja claro el concejal de Interior, David Dóniga. «Porque cualquiera que lo haga sin tener permiso, y contamos con un censo de los vehículos autorizados, podrá ser sancionado igualmente», añade. Porque para suplir la función de las cámaras «están los controles de la Policía Local, que se están haciendo y se intensificarán y que conllevarán una multa de 80 euros para quienes accedan sin el pertinente permiso».

Pilonas y semáforos

Unos controles que se mantendrán hasta que las cámaras vuelvan a funcionar. Para eso, adelanta Dóniga, el Ayuntamiento sacará a licitación su gestión en los próximos meses y con las cámaras, además, regresarán las pilonas al centro placentino. A las mismas calles en las que están las cámaras y los pivotes ahora fuera de servicio, «porque eso no se va a modificar», confirma el edil de Interior.

Los técnicos municipales trabajan ya en la elaboración del pliego de condiciones que regirá el concurso por el que el Ayuntamiento sacará a licitación la gestión, por un periodo de cuatro años, tanto de las pilonas como de las cámaras de vigilancia y, «en un tercer lote, sacaremos también el mantenimiento de los semáforos».

David Dóniga aclara que las empresas que concurran podrán optar a uno o a los tres lotes que conformarán la licitación y que tanto las pilonas como las cámaras se mantendrán en sus ubicaciones actuales: calle Talavera, calle del Rey y Puerta de Coria. «Son y seguirán siendo las vías de acceso a la Plaza Mayor, al centro placentino y, por tanto, donde consideramos que deben instalarse, para controlar que solo los vehículos autorizados puedan acceder».