La obra de la pista de skate recibe su segunda sanción a un día de expirar el plazo

J. C. R.

Estaba previsto que la obra de la pista de skate, ubicada en el parque de La Isla, estuviera acabada en poco más de tres ... meses (el plazo de ejecución era de 14 semanas). Sin embargo, ya han pasado casi 14 meses desde que se firmó el acta de comprobación del replanteo de la obra, que se entregó el 23 de noviembre de 2023. Y aún falta un pequeño trecho para que se culmine el proyecto, sobre todo en su adecentamiento.

Esos retrasos han llevado al Ayuntamiento de Plasencia a abrir dos expedientes de sanción a la empresa adjudicataria, Inocisa Infraestructuras e Ingeniería SLU, por «incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso». El último de ellos se firmó hace unos días, después de que el 15 noviembre se suscribiera nuevamente acta de recepción negativa y que, el 20 de diciembre, el arquitecto técnico municipal emitiera un informe en el que determinó que el nuevo plazo para la recepción de las obras sería el 16 de enero. Es decir, mañana jueves.

El segundo expediente de sanción sigue el patrón del primero. Eso significa que el Ayuntamiento impone una penalidad del 2% del importe de todas las obras incluidas en el contrato. Como la licitación se adjudicó por 238.601,90 euros (IVA excluido), la sanción asciende a 4.772,04 euros. Si se suma a la anterior, eso hace un importe de 9.544,08 euros que se hará efectivo «mediante compensación con las cantidades que la administración adeude al contratista», según recoge el acuerdo de la junta de gobierno.

Tras dos prórrogas previas, el Ayuntamiento, el 19 de agosto, se negó a recepcionar la obra sin acabar e inició un expediente sancionador, algo que dijo no entender la empresa, que creía que debió recibir instrucciones sobre los errores a corregir.

En sus alegaciones, Inocisa rechazaba la sanción, sosteniendo que el plazo para corregir las deficiencias aún está vigente y argumenta que «no existe intención ni motivos para establecer ningún incumplimiento parcial ni cumplimiento defectuoso del contrato».

Tras la negativa a recepcionar la obra, el Ayuntamiento dio a la empresa de plazo hasta el 16 de noviembre para que finalizara los trabajos. En su argumentación, la junta de gobierno indicaba que «podrá concedérsele otro plazo improrrogable (con imposición de nuevas penalidades por cumplimiento defectuoso), o declarar resuelto el contrato». De momento, no contempla dejar resuelto el contrato y, aunque la obra no estará entregada este 16 de enero, confía en no tener que imponer más sanciones.