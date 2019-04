«La obra del parking de Velázquez se paraliza porque tiene defectos» Luis Fernando Nicolás y Raúl Iglesias, ayer en el parking. :: d. palma La Diputación asegura que las carencias del proyecto elevarán en unos 222.000 euros el coste final de los trabajos ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 6 abril 2019, 09:32

La obra del aparcamiento que el pasado agosto comenzó a a construirse en la calle Velázquez, en las traseras de Sor Valentina Mirón, está parada. Pero el motivo no es que se haya gastado más de lo esperado en la primera fase de los trabajos, en el desmonte del terreno, como ha dicho el alcalde, Fernando Pizarro. Según Luis Fernando Nicolás, portavoz del gobierno de la Diputación, la administración responsable de la obra, la explicación dada por el primer edil placentino no es cierta.

«La paralización de la obra del aparcamiento no se debe a que haya habido un sobrecoste en el desmonte y tengamos ahora que equilibrar las partidas presupuestarias», aseguró ayer Luis Fernando Nicolás, en la visita que realizó al aparcamiento acompañado por el candidato socialista a la Alcaldía, Raúl Iglesias. «La paralización es porque hay que modificar el proyecto, porque tiene defectos», agregó. Carencias en medidas de seguridad e impermeabilización, sobre todo, que requieren un modificado del proyecto y que elevarán el coste final de la obra. Según el portavoz, en unos 222.000 euros. «Por eso, se trata de partidas nuevas, no de equilibrar las que hay», insistió. Al respecto indicó que, aunque ya se está trabajando en el modificado del proyecto, el mismo tendrá que se publicado en el BOP, por lo que no se sabe la fecha en la que se podrán retomar los trabajos. Según Luis Fernando Nicolás, «en semanas».

Ocho meses de revisión

El Gobierno local del PP, por su parte, señaló ayer que «encuentra injustificada la paralización de la obra, porque podría continuar con el desmonte, mientras se agilizan los trámites burocráticos del modificado del proyecto». Por eso dijo, a través de un comunicado, que considera que la paralización es «totalmente política, a un mes de las elecciones municipales y autonómicas, hecho que se evidencia al aparecer el diputado ante los medios de comunicación junto al candidato socialista a la Alcaldía, sin comunicación institucional a los responsables municipales».

Además, el Ayuntamiento recuerda que remitió el proyecto a la Diputación para su revisión en el mes de mayo de 2017, tarea a la que la institución provincial «dedicó ocho meses hasta que en enero de 2018, el diputado del área de infraestructuras, que ayer justificaba la paralización, emitió resolución aprobando el mismo». Para el equipo que lidera Fernando Pizarro «es lamentable que esos ocho meses no sirvieran para que la Diputación detectase las supuestas carencias que ahora justifican para paralizar la obra».

También señala que «esta estrategia de la Diputación para dilatar las obras que debe realizar en la ciudad, se evidencia en los retrasos que acumulan otras actuaciones pendientes como son la adjudicación de la administración electrónica o el aparcamiento de Eulogio González».

Cabe recordar que la obra del parking de la calle Velázquez comenzó el pasado mes de agosto. Se trata de un aparcamiento de dos plantas que contará con 302 plazas y que tenía un presupuesto inicial de 1.087.000 euros, que ahora se ampliará en unos 222.000 euros más, y que es financiado con cargo a los fondos europeos logrados de forma conjunta entre el Ayuntamiento y la Diputación.

El plazo de ejecución de las obras es de doce meses y, aunque éste no se modifica, la paralización actual de los trabajos en la calle Velázquez podría conllevar un retraso en la finalización del parking, prevista inicialmente para finales de agosto o comienzos de septiembre.