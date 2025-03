ANA B HERNÁNDEZ PLASENCIA. Martes, 12 de julio 2022, 08:20 Comenta Compartir

Joca, la empresa adjudicataria de la obra de los pabellones militares, ha solicitado una prórroga de cuatro meses al Ayuntamiento para poder terminar la conversión de los inmuebles en una residencia de ancianos. Una prórroga que el Gobierno local estudia, aunque aclara que la respuesta será exclusivamente técnica, que PSOE y UP rechazan y de cuya conveniencia duda Ciudadanos.

«Estamos en contra de que se conceda esa prórroga», afirma rotundo el portavoz socialista, Alfredo Moreno. «Ahora, cuando quedan tres meses para que se cumpla el plazo, ¿necesitan más tiempo? La obra de los pabellones es una tomadura de pelo», declara.

Desde su punto de vista, después de una adjudicación con una oferta en baja temeraria, un modificado y un nuevo plazo de ejecución, no cabe la solicitud de cuatro meses más para finalizar la obra. Aunque, dice Alfredo Moreno, «ese 60% de ejecución que dicen que llevan no es verdad», y respecto al motivo alegado por Joca para pedir la prórroga, el retraso en el suministro de los materiales, «no se entiende puesto que la obra siempre está igual».

El PSOE mantiene que «no hay que conceder más plazo y si la empresa no termina la obra cuando se cumplen los 18 meses –el próximo octubre– debe ser sancionada por incumplimiento, porque ya no caben más excusas».

También desde Unidas Podemos se apuesta por que no se conceda la prórroga a Joca. «No puede ser que ahora la empresa se suba al tren de los problemas que tiene el sector de la construcción para justificar un retraso que, en su caso, ya viene de largo», en palabras de la portavoz municipal, Mavi Mata.

Ciudadanos, por su parte, considera que conceder o no la prórroga «debe depender de los plazos que tenemos para justificar los fondos europeos; no puede ser que el Ayuntamiento incumpla el compromiso por conceder ahora una prórroga a Joca». No obstante, añade Francisca García, «entiendo que la solicite por los problemas que tiene el sector» y avisa de que «esta obra no se va a terminar, el presupuesto con el que se cuenta no es suficiente para culminarla».

Respecto a ese presupuesto, cabe recordar que la obra de los pabellones militares salió a licitación por 3,9 millones de euros. Fue adjudicada a la empresa Joca por 3,2 millones, pero el modificado que hubo que hacer, refrendado por un informe del Colegio de Arquitectos, elevó ese presupuesto en 467.000 euros más. Pero además del modificado, el coste asumido por las arcas públicas ha incluido también los 15.500 euros que costó el informe encargado al Colegio de Arquitectos, los 18.000 de la asistencia técnica para la elaboración del modificado y los 76.000 euros para la contratación del arquitecto externo que lleva ahora la dirección de obra.