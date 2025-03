La obra de Martín Palomino debe pasar «necesariamente» por fondos europeos

Decía Fernando Pizarro sentirse «agradecido» por la visita Manuel Martín Castizo. Hacía memoria a lo largo de sus doce años como alcalde de Plasencia ... y reconocía que era la primera visita de un consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. «Demuestra su interés, de manera particular, por esta ciudad y sus necesidades», señalaba el alcalde en una rueda de prensa conjunta.

En su encuentro, ambos se pusieron al día sobre los proyectos presentes y futuros en la capital del Jerte que son tutelados por la Junta de Extremadura. Y tras esa reunión, de aproximadamente una hora, comparecieron ante los medios.

No dijeron nada que no se supiera o que no se intuyera. Si acaso, el principal titular lo dejó Martín Castizo al confirmar algo que ya avisó Pizarro hace un par de meses. La obra de remodelación de la avenida de Martín Palomino o se hará con fondos europeos o, probablemente, no se hará.

El consejero afirmó que el proyecto pasa «necesariamente por la consecución de los fondos europeos», pero se mostró seguro de que el proyecto no debería tener problemas para tramitarse con éxito, ya que «tiene los ingredientes necesarios para que sea perfectamente financiado a través de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia del Gobierno de España. Le plantearemos al Gobierno de la nación que, en las próximas asignaciones, se incluyan los fondos necesarios para su realización».

De momento, el proyecto de obras está a punto de ver la luz. Como mucho, faltarían «dos o tres meses (...) Está muy avanzado según me informan desde la dirección general de Infraestructuras Viarias. Faltan algunos remates y la revisión de los técnicos».

Otro asunto que se puso sobre la mesa y que tuvo a Plasencia como protagonista fue la petición de reabrir el recorrido ferroviario de la Ruta de la Plata, ahora llamado Corredor Atlántico.

Fernando Pizarro afirmó que el tramo Plasencia-Salamanca es «el más apremiante de todos, aunque solidariamente queremos la línea en su conjunto». Martín Castizo, en sintonía, se mostró tajante al asegurar que «hemos terminado con la complacencia que había anteriormente y que ha sido un lastre para el empuje de nuestra región».

También anticiparon que la apertura del vial Universidad de Extremadura, que une el desdoblamiento de la carretera de Montehermoso con la circunvalación sur, es inminente. La obra debe entregarse a finales de año después de ocho meses de parón a causa de problemas con la Confederación Hidrográfica del Tajo.