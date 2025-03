El obispo Ernesto Brotóns nombra a los vicarios

REDACCIÓN PLASENCIA. Martes, 18 de octubre 2022, 07:42 Comenta Compartir

El nuevo obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, ha confirmado este lunes a los cinco vicarios que le acompañarán en su consejo episcopal. Se trata de los cinco hombres que ya ocupaban los cargos. En concreto, según informa el Obispado en una nota de prensa, son: Jacinto Núñez Regodón, vicario general y moderador de curia; Juan Antonio de Luis Galán, vicario episcopal de Asuntos Económicos; Antonio Cano Valleros, vicario episcopal de la Zona Norte; Eugenio Antonio Albalate Gonzalo, vicario episcopal de la Zona Sur; y Francisco Eustaquio Barrado Broncano, vicario episcopal de Pastoral.

Además, por el mismo decreto, Brotóns ha confirmado en sus cargos a Francisco Rico Bayo, como vicario judicial, y a María Teresa Marcos Martín, como canciller-secretaria general.

De la misma manera, el nuevo prelado placentino ha procedido a confirmar a los notarios, delegados, directores de secretariados y demás miembros trabajadores de la Curia Diocesana, en una ceremonia celebrada en el Palacio Episcopal y en la que el nuevo obispo a aclarado que los nombramientos, aunque no suponen cambios, no significan inmovilismo sino continuidad. «Yo no soy ningún francotirador, ningún paracaidista, sino que me sumo al trabajo pastoral que ya se está haciendo en esta iglesia». Un trabajo «para el que necesito de vuestra experiencia y conocimiento de la realidad diocesana» y que debe continuar «poniendo siempre a las personas en el centro», ha pedido el obispo.