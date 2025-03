El deán de la Catedral de Plasencia discrepa de la gestión de la Iglesia en la salida de Retana

El deán de la Catedral de Plasencia y vicario general de la Diócesis, Jacinto Núñez Regodón, expresó públicamente el pasado domingo desde el altar de ... este templo, el «desconcierto e incluso cierto malestar» que ha generado el relevo de obispo. Hay que recordar que José Luis Retana, que ocupa este cargo desde junio del año 2017, lo dejará en los próximos días para ejercerlo en Ciudad Rodrigo y Salamanca.

Su próxima salida reunió el domingo en la seo placentina a representantes eclesiásticos y sociales, que participaron en la misa de agradecimiento a su labor. Durante esta eucaristía tomó la palabra el deán/presidente del cabildo, que en primer lugar, agradeció la personalidad y el trabajo desarrollados por el aún obispo, y en segunda instancia le deseó un feliz nuevo episcopado.

En la última parte de su discurso, Núñez se refirió al modo en que se ha producido la salida de Retana. «Creo que no sería honesto –afirmó– si antes de terminar mi intervención, no manifestara que su marcha, aparte de tristeza y nostalgia, nos ha producido desconcierto e incluso cierto malestar». «Nos cuesta entender –continuó– algunos procedimientos eclesiásticos que, a veces, dan la impresión de prestar menor atención a las diócesis más pobres y pequeñas». «No juzgo a nadie lógicamente –concluyó–, pero me permito expresar el deseo de que se revisen algunos de esos procedimientos». El responsable eclesiástico publicó su discurso en su perfil en la red social Facebook.

Jacinto Núñez Regodón es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y en Ciencias Bíblicas por el Instituto Bíblico de Roma. Más tarde se doctoró en Teología y su especialidad es la Bíblica. Ha sido vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde antes fue decano de Teología. Tambien ha sido director del Instituto Teológico de Plasencia y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Extremadura. En el año 2019, José Luis Retana le nombró vicario general de la diócesis placentina.